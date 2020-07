Centrocampista di esperienza per la Russo Calcio: Luca Mangano.

Tra riconferme varie, arriva il colpo ad effetto per la Russo Calcio Riposto compagine di Prima Categoria che ha annunciato l’accordo con il centrocampista classe 1987, Luca Mangano. Per la mediana di mister Graziano Sapienza una pedina di qualità e di esperienza per uno scacchiere che anche per la prossima stagione può contare sullo zoccolo duro della passata stagione.

LUCA MANGANO: Centrocampista, classe ’87 cresciuto nelle giovanili dell’Asd Giardini disputando i Giovanissimi Regionali con mister Tanino Brunetto, le sue dote e prestazioni non passano inosservate che lo portano a vestire la maglia del Trecastagni e Fiumefreddo in Eccellenza come juniores. Arriva l’esperienza con la maglia del Trappitello con la vittoria del campionato di Prima Categoria (2-1 allo Sportinsieme nella finale play-off) dove mette a segno 15 reti.

Due stagioni a Giarre dove vince un campionato 2009-10 (sette gol segnati) e 2010-11. La stagione seguente passa al Real S. Venerina in Promozione, a Dicembre 2011 accetta la proposta dello Sporting Club Giardini in Seconda Categoria del Presidente Gaggegi. Poi il passaggio nelle file del Calatabiano nella stagione 2012-13 con il Presidente Nino Sciacca proprio una sua rete nella finale play-off contro la Peloro Annunziata fa volare la squadra etnea in Prima Categoria dove mette a segno in campionato 12 reti.

Nella stagione successiva con i suoi 13 gol trascina il Calatabiano alla vittoria del campionato di Prima Categoria. Nelle due stagioni in Promozione sempre con la casacca del Calatabiano mette a segno 15 reti (2015-16) e 10 (2016-17).

Ritorna al Giardini Naxos nella stagione 2017-18 (sei reti), due stagioni, poi il suo passaggio la scorsa stagione nell’Aci Bonaccorsi in Prima Categoria mette a segno 10 reti in campionato e 2 in Coppa Sicilia.