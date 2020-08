Cristian Varrica e Russo Calcio ancora insieme: “sono felice della scelta di rimanere”.

Unico obiettivo arrivare più in alto possibile, conquistare traguardi importanti, il suo DNA è di mentalità vincente, lo dimostra la sua carriera calcistica con tanti campionati vinti, tante reti realizzati, un top player a 360 gradi, significativa la frase “rappresenta un punto di riferimento per i compagni di squadra, uno che sa caricare l’ambiente nei momenti belli e nella difficoltà. Un uomo squadra, un Top player” così viene definito nella nota rilasciata dalla Società Russo Calcio nell’annunciare la sua permanenza anche per la prossima stagione sportiva 2020/21 con la maglia del blasonato sodalizio etneo.

“Che dire…sono felice della scelta di voler rimanere alla Russo per cercare di raggiungere la promozione insieme a voi”, queste le prime dichiarazioni dell’attaccante Cristian Varrica che ha scelto di continuare a vestire la maglia per la seconda stagione consecutiva della Russo Calcio con l’obiettivo di vincere il campionato di Prima Categoria, mettere ancora un’altra ciliegina sul suo ricco palmares.

La scorsa stagione, il 38enne Cristian Varrica, un ragazzino, con tanto entusiasmo in corpo, cerca il pronto riscatto, un campionato caratterizzato da alcuni infortuni, alla fine ha timbrato per 17 volte il cartellino delle presenze mettendo a segno ben 13 reti con 8 assist, “un tabellino – come afferma la Società nella presentazione del rinnovo – che certifica il grande valore del giocatore che farà parte dell’organico a disposizione di mister Graziano Sapienza”.

La carriera: Cristian Varrica, classe 1982, Giocatore di grande esperienza, abilissimo nei calci piazzati e con percentuale realizzativa elevatissima. Una carriera importante, tre campionati di Serie D (48 presenze e 12 reti), otto campionati di Eccellenza (118 presenze e 42 reti), undici di Promozione (245 presenze e 91 reti), tre di Prima Categoria (54 presenze e 38 reti), un bomber che ha fatto gonfiare la rete per ben 187 volte.

Il taorminese Varrica è cresciuto nelle giovanili del Taormina, dove ha segnato gol a raffica fino ad esordire in prima squadra nel campionato di Promozione (2004-05) mettendo a segno 23 reti su 29 presenze. La stagione successiva in Eccellenza su 30 presenze sigla ben 16 reti che le aprono le porte (2006-07) verso la Serie D con il Paternò (30 presenze e 11 reti). Breve parentesi all’Adrano poi il trasferimento in Calabria alla Rossanese. Nella stagione 2009-10 fa ritorno in Sicilia con la maglia dell’Acireale in Eccellenza. La stagione successiva al Taormina, poi Giarre, Acicatena, Trecastagni, nella stagione 2012-13 ritorna a giocare con una squadra del suo paese, lo Sporting Taormina (2012-13) in Prima Categoria, rimane tre stagioni per trasferirsi nella stagione 2015-16 al Giardini Naxos dove rimane per quattro stagioni.

di “Mimmo Muscolino”

Scheda Giocatore: Cristian Varrica.

Nato il 8 Luglio 1982

Città: Taormina.

Ruolo: Attaccante

Palmares

1 Titolo di Capocannoniere 2018-19 (Giardini Naxos) con 24 reti.

2 Campionati di Eccellenza 2008-09 (Rossanese), 2009-10 (Acireale).

1 Campionato di Promozione 2004-05 (Taormina Calcio)

2 Campionati di Prima Categoria 2012-13 (Sporting Taormina), 2015-16 (Giardini Naxos).

Carriera

2020-21 Russo Calcio 1^ Categoria

2019-20 Russo Calcio 1^ Categoria 13 Reti (17 Presenze)

2018-19 Giardini Naxos Promozione 24 Reti (28 Presenze)

2017-18 Giardini Naxos Promozione 14 Reti (26 Presenze)

2016-17 Giardini Naxos Promozione 17 Reti (27 Presenze)

2015-16 Giardini Naxos 1^ Categoria 16 Reti (22 Presenze)

2014-15 Sporting Taormina Promozione 7 Reti (21 Presenze)

2013-14 Sporting Taormina Promozione 6 Reti (22 Presenze)

2012-13 Sporting Taormina 1^ Categoria 9 Reti (15 Presenze)

Gen. 12 Trecastagni Eccellenza 3 Reti (11 Presenze)

2011-12 Acicatena Eccellenza 4 Reti (10 Presenze)

Gen. 11 Giarre Eccellenza 5 Reti (15 Presenze)

2010-11 Taormina Calcio Eccellenza 3 Reti (9 Presenze)

2009-10 Acireale Eccellenza 3 Reti (20 Presenze)

Gen. 09 Rossanese Eccellenza 8 Reti (15 Presenze)

2008-09 Paternò Eccellenza ( 8 Presenze)

Gen. 08 Adrano Serie D 1 Rete ( 9 Presenze)

2007-08 Paternò Serie D (10 Presenze)

2006-07 Paternò Serie D 11 Reti (29 Presenze)

2005-06 Taormina Eccellenza 16 Reti (30 Presenze)

2004-05 Taormina Promozione 23 Reti (29 Presenze).

2003-04 Taormina Promozione

2002-03 Taormina Promozione

2001-02 Taormina Promozione

2000-01 Taormina Eccellenza

1999-00 Taormina Promozione

1998-99 Taormina Allievi

1997-98 Settore Giovanile Taormina.