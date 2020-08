Team Scaletta in A2: Aiutiamo le “ragazze” a realizzare il proprio sogno con una donazione.

“Fa Impressione…ma è proprio vero!! Ci siAAAmo”, questa la reazione del Presidente del Team Scaletta di Chiara Tafuri nel vedere scritto il nome della propria squadra insieme ad altri centri del Centro Sud d’Italia nel girone di Serie A2 di calcio femminile di calcio a 5.

Per la prima volta nella sua storia il Team Scaletta la prossima stagione giocherà in un campionato a livello nazionale, trasferte in Calabria, Puglia e Campania, il sogno è diventato realtà qualche settimana orsono, una realtà che adesso è tangibile con vedere un paese di poco meno di 3 mila abitanti, competere a livello nazionale con squadre che rappresentano città di oltre 100mila unità.

Una sensazione piacevole, cosa si prova a vedere il nome Team Scaletta nel girone D del campionato di Serie A2, domanda che abbiamo rivolto al Presidente Chiara Tafuri “Mamma mia! Come abbiamo scritto nella nostra pagina. “fa impressione”, siamo emozionate ed orgogliose di esserci. Daremo l’anima come sempre, contando l’una sull’altra come sempre. Non sarà facile – ci ha dichiarato Chiara Tafuri – sotto nessun punto di vista, ne siamo consapevoli. Ma nel contempo un passo per volta, affronteremo questo percorso da SQUADRA”.

Un percorso che tutte le ragazze del Team hanno deciso di fare per l’intera Comunità scalettese, messinese e siciliana, ma chiedo allo stesso tempo un aiuto, non solo di passione, di tifo, ma anche economico, non chiedono la luna, ma bensì un contributo volontario per sostenere le spese delle trasferte e della gestione del campionato, affinchè il sogno possa diventare davvero una realtà di tutti.

Passato il momento dell’euforia, i dirigenti si sono prontamente attivati per programmare la prossima stagione, ecco che chiedono un aiuto a tutti gli appassionati per sostenerle in questa nuova esperienza.

“Nei giorni scorsi abbiamo ufficializzato l’iscrizione al prossimo campionato di serie A2 – ci ha dichiarato il Presidente Chiara Tafuri – fino ad ora ci siamo autofinanziate. Adesso il Team Scaletta ha bisogno del contributo di ognuno di voi, ritengo che Scaletta Zanclea e tutta la Sicilia deve essere fiera e orgogliosa di vantare una squadra di serie A2”.

Aiutiamo le “ragazze” a realizzare il proprio sogno: è possibile effettuare una donazione per sostenere questa grande realtà con la raccolta fondi SOS Team Scaletta: https://gf.me/u/yg2fhi

di “Mimmo Muscolino”