Messina Nord,Planet Calcio, Free Time, Proc Soccer, Cep United i “Campioni” del MSP ITALIA di Messina.

Non appena il Governo Nazionale e Regionale hanno dato il via libera, il calcio MSP Italia – Comitato Provinciale di Messina è sceso in campo, con formule snelle, nel rispetto delle prescrizioni, per concludere le manifestazioni calcistiche sospese a causa della pandemia COVID – 19.

In un intenso luglio e nei primi giorni di agosto, si sono concluse diverse manifestazioni calcistiche che hanno proclamato i vincitori e non solo

Il prestigioso CAMPIONATO di Calcio a 11 MSP ITALIA – MESSINA ha visto salire sul gradino più alto il Messina Nord. Qui la formula della manifestazione è stata rivoluzionata trasformando il classico girone all’italiana, andata e ritorno, con una formula play off.

Le classifiche sono state congelate al momento della sospensione COVID – 19 e si è dato vita ad un fitto calendario di incontri play off in cui le squadre partecipanti hanno beneficiato della posizione acquisita in classifica.

Il 02 agosto 2020 sullo splendido sintetico del Despar Stadium, il Messina Nord di mister Tommaso Di Pietro ha avuto la meglio sull’Atletico Cameris del presidente – giocatore Gianfranco Interisano. Una finale intensa chiusasi con il risultato di 3 a 2 in favore del Messina Nord che succede al Real Fenice vincitrice lo scorso anno del campionato.

Hanno partecipato al campionato anche: Green Soccer Ainis, Polveriera 92, Planet Calcio, Kingdom, Nuova Peloro, AC Quantum, Domenico Savio Messina, Antenati Pub, San Filippo, Villari Cardile, Uragano Calcio, Real Fenice, Trinacria Calcio.

Il PRO SOCCER ha visto il Free Time di un appassionato dirigente, Giovanni Lombardo, arrivare al primo posto e vincere la manifestazione. Alle spalle del Free Time il CEP United. Le squadre arrivate nelle prime due posizioni, si sono contese, in un’altra manifestazione, la Super Coppa “PIPPO CHIOFALO” storico dirigente, bandiera del Camaro 1969 e del calcio messinese, scomparso pochi mesi fa. La Super Coppa ha visto trionfare in finale, il CEP UNITED del presidente Davide Celeste con il risultato di 2 a 1 sulla Free Time.

Hanno partecipato al PRO SOCCER anche il Messina Su Funi, il Camaro MSP, il Football Zancle. Ma luglio è stato anche il mese della Coppa di Lega – MINO LICORDARI, manifestazione dedicata all’indimenticabile Mino. La formula della manifestazione anche in questo caso è stata rivoluzionata ed ha visto la vittoria in finale della Planet Calcio, del trio F.lli Paolino -Veneziano, sull’Atletico Cameris con il risultato di 3 a 0.

Hanno partecipato alla manifestazione anche il Trinacria Calcio, il Real Fenice, la Polveriera 92, il Messina Nord, la Nuova Peloro, Antenati Pub, Uragano Calcio.

Luglio è stato anche MEMORIAL ANDREA SCAGLIONE. Presso la struttura del Green Soccer Ainis sono andati di scena eventi calcistici, sportivi e soprattutto momenti di grande commozione quando un video proiettato a fine serata ha raccolto i momenti che hanno scandito la vita del giovane Andrea che il 26 luglio del 2014 è salito in paradiso.

Soddisfatti Alessandro Cacciotto, responsabile del calcio MSP ITALIA della provincia di Messina e della Sicilia ed il maestro Angelo Minissale, Presidente dell’Ente di Promozione Sportiva della provincia di Messina.

L’MSP ITALIA Comitato Provinciale di Messina, a pochi giorni dalla conclusione delle manifestazioni è pronta già per la nuova stagione calcistica.