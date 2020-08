I due Gironi di Eccellenza, si parte il 20 Settembre. Solo due “ripescate”.

Nella giornata di ieri sono stati formalizzati i due Gironi del Campionato di Eccellenza Siciliana stagione sportiva 2020/21 al via 32 squadre suddivise in due Gironi da 16, quindi nessun allargamento come si era preventivato con raggruppamenti a 18 squadre.

Solo due i ripescaggi effettuati Casteltermini (Girone A) e Jonica Fc (Girone B), niente da fare per Cephaledium Calcio, Geraci Siculo e Scordia “per non aver ottemperato al temine perentorio delle ore 24 di Venerdì (7 Agosto) per il deposito della documentazione e l’accredito della prima rata delle tasse di iscrizione”.

Con lo slitta dell’inizio della Coppa Italia (Domenica 6 Settembre), anche l’inizio del campionato è stato posticipato, il fischio d’inizio Domenica 20 Settembre 2020.

I due Gironi del campionato di Eccellenza Sicilia 2020/21

GIRONE A: Akragas 2018, Canicattì, Castellamare ’94, Casteltermini (ripescata), Cus Palermo, Dolce Onorio Folgore, Don Carlo Misilmeri, Marsala, Mazara Calcio, Monreale, Nissa, Oratorio S.Ciro e Giorgio, Parmonval Palermo, Pro Favara, Sancataldese e Unitas Sciacca.

GIRONE B: Aci Catena, Aci S. Antonio, Atletico Catania, Carlentini, Mascalucia San Pio X, Enna Calcio, Giarre, Igea 1946, Jonica Fc (ripescata), Nuova Pol. Acquedolci, Palazzolo, Ragusa Calcio, Real Siracusa, Santa Croce, Siracusa e Virtus Ispica.