Una marchigiana, il primo acquisto per l’Amando Volley: il libero Sara Calisti.

“Sono entusiasta di intraprendere questa nuova esperienza. Spero sia un anno ricco di soddisfazioni in una categoria a cui aspiravo partecipare. Mi auguro di trovare un ambiente in cui lavorare bene e migliorare in un contesto così bello come quello della Sicilia”. Queste le prime dichiarazioni del neo acquisto della 25enne Sara Calisti la scorsa stagione nelle file del Pomezia in Serie B2.

La carriera: Sara Calisti classe 96, 175 cm, 25 anni, muove i primi passi nelle giovanili della “Belle e Pupi Macerata”. Esordisce in Serie C nel 2009 con l’Helvia Recina sempre a Macerata, prima di passare a alla Corplast Corridonia. Esordio nei campionati nazionali a Civitanova nel 2014/2015 Serie B2. Nella stagione 2015-16 veste la maglia del Team Gabicce. Arriva l’esperienza nel campionato successivo con la MG Grottazzolina.

Nel campionato 2017-18 veste la casacca dell’Offida Volley. Nella stagione 2018-19 rimane ancora nella formazione rossoazzurra facendo debutto in B2. La scorsa stagione prima esperienza fuori regione, con il Pomezia nel campionato di Serie B2.