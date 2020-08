B1F – Una giovane schiacciatrice laziale per l’Amando Volley: Camilla De Bellis.

“Sono molto felice dell’opportunità che Santa Teresa mi ha dato, i progetti di questa società mi hanno conquistata e convinta. È la mia prima esperienza fuori casa e sono molto positiva. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura dando il mio contributo massimo e arricchendo anche il mio bagaglio personale.” Queste le prime dichiarazioni della schiacciatrice laziale di 1.78 cm, la 20enne Camilla De Bellis proveniente in prestito dal Volley Terracina, dove ha giocato l’anno scorso in B2 con i gradi di Capitano.

Carriera: Un curriculum giovanile importante, muove i primi passi nella società del suo paese a Priverno (LT) per poi passare a 12 anni nel Volley Terracina, società nella quale milita fino alla scorsa stagione. Presenta anche la convocazione per il Trofeo delle Regioni con il Comitato Regionale Lazio nel 2015 e la partecipazione a stage della Nazionale giovanile.

Una carriera giovanile affiancata ai campionati di Serie Maggiore: Esordio in D non ancora 14enne, esordio in serie B1 a 14 anni e 6 mesi. Nella stagione 2015/16 titolare nel campionato di D con ulteriori presenze in B1. Dal 2016, dopo la rinuncia del Terracina alla B1, affronta da protagonista i campionati di Serie C, con promozione in Serie B2 nella stagione 2018/2019.