Alma Patti si assicura Stoichkova e Boccolato, ma piange la scomparsa di Pierluigi Mollica

Annunciate Marta Verona e Rosa Cupido, nella giornata di oggi l’Alma Patti Basket ha ufficializzato gli ingaggi di altre due giocatrici che faranno parte del roster 2020-2021. Da Viterbo arrivano in Sicilia Rossana Boccalato e Katrin Stoichkova.

Rossana Boccalato (Civitavecchia, 31/03/1999) è un’ala forte di 178 cm cresciuta nella Cestistica Civitavecchia. Ha conquistato due promozioni in Serie A2 nelle ultime cinque stagioni, tre delle quali giocate con l’Ants Viterbo. Quella a Patti è la prima esperienza fuori dal Lazio considerati i trascorsi al Santa Marinella. Ritornata in Serie A2 lo scorso anno ha realizzando quattro punti di media a gara, piazzato 14 stoppate e raccolto 84 rimbalzi in 17 partite giocate.

Katrin Stoichkova (Sofia, 14/11/1999) è guardia-ala di 178 cm, nazionale U20 bulgara agli Europei Fiba U18. Con la maglia della Nazionale ha realizzato 6 punti a partita, preso 5 rimbalzi di media e fatto quasi 2 assist a gara. È una giocatrice di formazione italiana cresciuta nell’Ants Viterbo, società in cui è tornata la scorsa stagione dopo le parentesi di La Spezia e San Salvatore Selargius. Nell’ultima annata in Serie A2 Stoichkova ha realizzato 142 punti, tirato con oltre il 40 per cento da due e il 70 per cento ai liberi, raccolto 68 rimbalzi e collezionato 12 stoppate.

Alla determinazione, l’entusiasmo e la forza con cui Alma Patti Basket del presidente Attilio Scarcella sta costruendo la stagione 2020-2021, oggi si associa il grande dolore per la scomparsa di Pierluigi Mollica, dirigente messinese venuto a mancare ingiustamente questa notte.

L’Alma Patti porge le più sentite condoglianze ed è vicina al dolore ai familiari.

di “Chiara Borzì”