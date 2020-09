Eccellenza, reso noto il Calendario, la Jonica debutta a Ragusa.

Start, è stato dato stamattina il fischio d’inizio dell’ultimo atto prima di scendere in campo con la presentazione del campionato di Eccellenza stagione sportiva 2020-21. Nella sala “Orazio Siino” del Comitato Regionale Sicilia, si è svolta la presentazione dei calendari dei campionati di Eccellenza e di Promozione del calcio a 11 maschile e Serie C1 di calcio a 5, per la stagione 2020-21.

Per quanto riguarda la nostra compagine della riviera jonica, la Jonica Fc debutta sul difficile campo del Ragusa Calcio, la prima casalinga si spera nel nuovo Stadio di casa con il Santa Croce.

Si parte il 20 Settembre 2020 con la prima giornata di campionato per concludersi Domenica 18 Aprile 2021 dopo la disputa di ben 30 gare.

Il Girone di Andata si conclude il 20 Dicembre, è previsto un turno infrasettimanale (ottava giornata Mercoledi 4 Novembre 2020), poi la consueta pausa natalizia per ritorna in campo nel Gennaio 2021 (Domenica 3) con la prima di ritorno, un lunga cavalcata fino al 28 Marzo 2021, con la disputa della 13^ di ritorno, poi la pausa pasquale per ritornare Domenica 11 Aprile 2021 con la penultima gara della stagione, per calare il sipario una settimana dopo (Domenica 18 Aprile 2021) con la disputa della 30^ giornata.

Giocheranno di Sabato:

Girone A: Cus Palermo e Parmonval.

Girone B: Atletico Catania, Catania S. Pio X (14.45)

Giocheranno alle 15.00 Domenica.

Girone A: Dolce Onorio Folgore, Don Carlo Misilmeri, Monreale Calcio e Oratorio S. Giorgio.

La prima Giornata dei due Gironi

Girone A

Akragas-Folgore

Misilmeri-Monreale

Mazara-Sancataldese

Nissa-Marsala

Marineo-Canicattì

Parmonval-Casteltermini

Favara-Cus Palermo

Sciacca-Castellammare

Girone B

Carlentini-Siracusa

San Pio X-Giarre

Aci Sant’Antonio-Acicatena

Acquedolci-Atletico Catania

Ragusa-Jonica

Real Siracusa-Enna

Santa Croce-Palazzolo

Igea-Virtus Ispica

GUARDA IL CALENDARIO COMPLETO