Calcio Giovanile: Resi noti i Gironi Under 17 e Under 15.

Con il Comunicato N. 70/sgs 20 il Comitato della Figc Sicilia di Palermo ha reso noto la composizione dei Gironi dei campionati regionale Under 17 e Under 15 il cui fischio d’inizio è previsto per Domenica 4 Ottobre 2020, mentre Under 16 e Under 14 si parte Domenica 18 Ottobre.

Under 17: Sei Gironi con 64 squadre al via, il Girone A con 15 squadre, il Girone B a 16 squadre, tre raggruppamenti da 13 squadre (Girone C, D e F() per quanto riguardo l’Under 17. Per quanto riguarda l’Under 15 84 formazioni al via, suddivise in sei gironi composti da 12 giocatori.

La riviera jonica messinese è rappresentata dalla Jonica Fc (presente in entrambe le categorie) e il Città di Taormina. La composizione dei

UNDER 17

GIRONE A (15 squadre): Academy Ribolla, Accademia Sport Trapani, Aurora Mazara, Calcio Ciccio Galeoto, Calcio Sicilia, Castelvetrano Selinunte, Città di Carini, Iccarense, Il Calcetto, Marsala Calcio, Partinicaudace, S.C. Costa Gaia Adelkam, Sporting Pallavicino, Tieffe Club e Vis Pesaro.

GIRONE B (16 squadre). Animosa Civitas Corleone, Ateltico Stella d’Oriente, Bagheria Città delle Ville, Buon Pastore, Cus Palermo, Cei A.s.d.c., Città di Ribera, Demma Ribolla Calcio, Fortitudo Bagheria, Monreale Calcio, Panormus, Punto Rosa, Sporting Termini, Terzo Tempo, Villabate, Vis Borgo Nuovo.

GIRONE C (13 squadre): Academy Barcellona, Camaro 1969, Folgore Milazzo, FC Messina, Free Time Club, Gescal, Gi.Fra. Milazzo, Jonica Fc, Messina SS, New Eagles 2010, Nuova Rinascita, Or.sa Promosport, Tyrrenium Club.

GIRONE D (13 squadre): Città di Acireale, Città di Mascalucia, Città di Taormina, Fc Belpasso, Invictus Fc, Jonica Calcio Riposto, Junior Catania, Katanè Soccer, Paterno Calcio, Pg Pro Calcio Catania, Stella Nascente, TeamSport Millennium, Troina.

GIRONE E (14 squadre): Libertas Rari Nantes, Accademia Siracusa, Atletico Vittoria, Calcio Scicli, Game Sport Ragusa, Ispica Accademy Peppino, Modica Airone, Real Gela, Real Siracusa Belvedere, RG Siracusa, Santa Maria, Santa Sofia Calcio, Palazzolo, Virtus Avola.

GIRONE F (13 squadre): Academy Katanè School, Athena, Canicattì, Favara Accademy, Gattopardo Palma, La Meridiana, Licata Calcio, Masterpro Calcio, Misterbianco Calcio, Ragazzini Red, Real Catania, Real Trinacria Ct, Sancataldese.

UNDER 15

GIRONE A (14 squadre): Academy Ribolla, Accademia Sport Trapani, Aurora Mazara, Buon Pastore, Calcio Trapani 2000, Castelvetrano Selinunte, Città di Carini, Città di Trapani, Marsala Calcio, Panormus, Partinicaudace, Renzo LoPiccolo Terrasini, S.C. Costa Gaia Adelkam,Tieffe Club.

GIRONE B (14 squadre). Academy Parma S. Alfonoso, Athena, Ateltico Stella d’Oriente, Cus Palermo, Calcio Ciccio Galeoto, Calcio Sicilia, Cei A.s.d.c., Ciakulli Calcio, Città di Ribera, Conca d’Oro Monreale, Favara Academy, Monreale Calcio, Sporting Pallavicino, Terzo Tempo.

GIRONE C (14 squadre): Academy Barcellona, Aspra, Bagheria Città delle Ville, Demma Ribolla Calcio, Fortidudo Bagheria, free Time Club, Il Calcetto, New Eagles 2010, Nuova Rinascita, Or.sa Promosport, Sporting Termini, Tyrrenium Club, Villabate, Vis Palermo.

GIRONE D (14 squadre): Camaro, Città di Taormina, Fc Belpasso, Folgore Milazzo, Fc Messina, Gescal, Gi.Fra Milazzo, Jonica Calcio Riposto, Jonica Fc, Katanè Soccer, Messina SS, Misterbianco Calcio, Stella Nascente, TeamSport Millennium,

GIRONE E (14 squadre): Academy Katanè School, Catania 1980, Gattopardo Palma, La Meridiana, Licata Calcio, Masterpro Calcio, Paternò Calcio,Ragazzini Red, Real Catania, Real Trinacria Ct, Sancataldese, Santa Sofia Calcio, Sport Club Nissa, Village Renato Traina.

GIRONE F (14 squadre): Libertas Rari Nantes, Accademia Siracusa, Atletico Vittoria, Game Sport Ragusa, Ispica Accademy Peppino, Modica Airone, Real Gela, Real Siracusa Belvedere, RG Siracusa, Santa Maria, Sortino, Palazzolo, Virtus Avola, Young Pozzallo.