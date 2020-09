Domenica 27 la Coppa Sicilia: 45 squadre al via.

E’ stato reso noto il tabellone del primo turno della Coppa Sicilia riservata alle formazioni del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2020-21. Al via 45 squadre, all’ultimo momento la new-entry Sportiva Gela. Si parte Domenica 27 Settembre con fischio d’inizio alle ore 15.30, la gara di ritorno Mercoledi 14 Ottobre.

Si parte con 21 accoppiamenti ed un triangolare. Passano il turno le vincenti e la seconda migliore classificata. Del Triangolare, la vincente e la seconda classificata, criterio per formare 24 squadre nella seconda fase con 12 accoppiamenti. La terza fase con 12 squadre (6 accoppiamenti), la quarta fase prevede sei squadre con due triangolari con le due vincenti e le seconde classificate accederanno alla semifinale. Le gare di “Semifinale” e “Finale” verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off. La finale si disputerà in campo neutro.

Il tabellone primo turno

Alba Alcamo 1928- Balestrate

Atletico Gorgonia- Ravanusa

Branciforti – S. Anna Enna

Città di Casteldaccia – Real Trabia Bellaville

Città di Mistretta – Aluntina

Club Sportivo Lavinaio- Leo Soccer

Castellammare Calcio- Erice Borgo Cia (Sabato 26)

Geraci – Calcarelli

Juvenilia 1958- Calcio Furci

Lipari Inter Club- Melas

Militello Val Catania – Adrano Calcio

Orsa Promosport – Pro Mende Calcio

Pgs Luce- Real Sud Nino Di Blasi (ore 14,30)

Rcs Riposto- Pol. Sant’Alessio

Pro Chiaramonte Calcio- Società Sportiva Gela

Pro Orlandina- Sfarandina

Aci Bonaccorsi – Riposto Calcio 2016

Rodì Milici-Aquila Bafia

Pro Ragusa – New Pozzallo

Valle del Mela Calcio- Monforte S. Giorgio

Villarosa Calcio – Real Suttano

TRIANGOLARE 1: Altofonte FC, Aspra e Bagheria Città delle Ville

1^ giornata domenica 27 settembre 2020 ore 15.30

Altofonte FC (A)- Aspra (B). Riposa: Bagheria Città Delle Ville (C )

2^giornata mercoledì 7 ottobre 2020 ore 15.30

In caso di vittoria, nella prima giornata, della squadra A si giocherà: B- C. Riposa: A

In caso di pareggio o vittoria, nella prima giornata, della squadra B si giocherà: C – A. Riposa: B

3^ giornata mercoledì 14 ottobre 2020 ore 15.30 – la gara non disputata