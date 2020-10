Fontalba mainsponsor dell’Usd Messana 1966: all’insegna del Made in Messina

Fontalba sarà il main sponsor della “Usd Messana 1966”: è stato siglato l’accordo fortemente voluto da entrambe le parti che vede alla base un legame a tinte identitarie. Si stringono ufficialmente la mano due realtà, orgogliose di essere messinesi e siciliane, che fanno del senso d’appartenenza e dell’identità il fulcro del proprio modus operandi tra sport, commercio e impegno sociale.

I valori fanno da leva in questa collaborazione che parte adesso ma ha lo sguardo orientato al futuro, con l’obiettivo di intraprendere un cammino in grado di far diventare il club giallorosso una realtà calcistica sempre più consolidata e soprattutto un prezioso punto di riferimento anche per progetti ambiziosi di sviluppo umano, personale e collettivo, affiancando al proprio cammino il prestigio e la storia della famiglia Faranda, imprenditori illustri e stimati da generazioni. Una scelta pulita, limpida e di qualità, come l’acqua prodotta sui Monti Nebrodi da sempre una delle preferite dalle famiglie siciliane.

Un’intesa morale prima che sportiva, tra realtà storiche “made in Messina”. Particolarmente entusiasta il presidente dell’Usd Messana 1966, Andrea Pollicino: “E’ con grande orgoglio che annunciamo l’accordo con Fontalba, non si tratta di una semplice sponsorizzazione ma di un progetto che si realizzerà insieme, basato su idee comuni e iniziative sulle quali stiamo lavorando. Diamo il benvenuto ad Alessandro Faranda e a tutta la squadra aziendale, che non ha bisogno di presentazioni, leader del settore. Vogliamo pensare in grande ma mantenendo i piedi per terra, onorando i 54 anni di storia vissuti ma cercando di migliorare ancora, rafforzandoci sul piano organizzativo e operativo, veicolando competenze e messaggi positivi in una città che vive di passione. E pensando, come stiamo già facendo, anche alle giovani generazioni. Oggi, grazie anche al marchio Fontalba, entriamo in una dimensione nuova, che passa dai risultati sportivi ma anche da chi siamo e cosa vogliamo fare”.

Sulla stessa linea d’onda l’amministratore unico di Fontalba, Alessandro Faranda: “Sposiamo la scommessa e l’investimento di una società seria, composta da persone affidabili e da dirigenti che fanno del calcio una missione, vissuto con passione e spirito di valorizzazione dello sport come modello educativo. Ho accolto con entusiasmo le idee e le ambizioni della Messana, una squadra che mi stuzzica perché le riconosco genuinità e capacità giuste per potere ottenere traguardi importanti e ambiziosi. Mi piacciono le sfide e sono sicuro che insieme potremo dare slancio ai giovani, specialmente coloro che vivono condizioni di disagio. Cominciando, ad esempio, dando la possibilità a più piccoli che sognano di diventare calciatori di poter intraprendere un percorso di formazione nel mondo calcistico agonistico”.