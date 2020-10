PCR Messina: Definiti i quadri tecnici della Società

Riorganizzazione societaria in atto alla P.C.R. Messina, che ridefinisce lo staff tecnico societario e consolida importanti collaborazioni con società cittadine.

Confermata la collaborazione in qualità di società satellite con la Basket School Messina, la società ha avviato altre importanti collaborazioni con la Lions Messina e la Lumaka Reggio Calabria.

Importanti novità nel settore tecnico, dove oltre ai riconfermati Rossana Libro, Vincenzo Marabello e Stefano Marisi, oltre alla collaborazione con Lillo Caroè, entreranno a far parte della famiglia P.C.R. gli allenatori Dany Baldaro e Nunziella Cangemi. Quest’ultima curerà anche la preparazione atletica dei vari gruppi.

Dirigenti dei vari settori saranno: Anna Di Lernia per le under femminili e Dorotea Quattrone per gli under maschili.

Il settore minibasket sarà affidato alla dirigente Erika Miloro.

Per quanto riguarda il settore medico rimane confermato il preziosissimo staff composta dai dottori Lucia Bartucca Lucia e Antonio Versace, che rappresentano il valore aggiunto dello staff societario.

Soddisfazione per le conferme dell’irrinunciabile Team manager Agatino Cundari e del responsabile marketing Antonio Correnti.