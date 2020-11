Il Comitato Siculo indica il 6 Dicembre la data di ripresa dei campionati

Il 25 Ottobre è arrivato lo stop ai campionati dilettantistici dall’Eccellenza in giù allargato anche al settore giovanile, nel pomeriggio di Martedi 3 Novembre il Comitato Siculo guidato dal Presidente Santino Lo Presti ha emesso una nota sulla ripresa dei vari campionati, indicando la data di Domenica 6 Dicembre 2020. Tre giorni dopo, invece, Mercoledì 9 Dicembre in campo le gare di recupero non disputate il 28 Ottobre.

Ovviamente tutto questo è da collegare nell’ipotesi di una ripartenza dopo il 25 Novembre, in caso contrario, il tutto salterebbe.

Ecco la nota del Comitato Siculo: Si informano le società di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria oltre alle società di Ci e C2 di Calcio a 5 che, nell’ipotesi di ripartenza dal 25 cm, i campionati riprenderanno regolarmente il 6 dicembre p.v. con recupero Il 9 dicembre delle gare previste per il 28 ottobre u.s. e rinviate a causa della sospensione del DPCM del 25 ottobre.

Il Comitato Siciliano della Figc sta agendo in maniera opposta ad altre delegazioni come per esempio quella delle Marche che ha deciso per la ripresa con specifico comunicato per il 10 Gennaio 2021, con il mese di Dicembre da sfruttare per i recuperi. Altra data intrapresa dalla Figc Lombardia che ha indicato la ripresa per Domenica 7 Febbraio 2021 con il mese di Gennaio dedicato ai recuperi.