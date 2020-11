First Sicily: Lunedi 16 Webinair Formativo con Roberto Valmori

L’Associazione “First Sicily” non si è persa d’animo, le restrizioni del Governo in seguito al Dcpm del 25 Ottobre, aveva costretto gli associati ad annullare tutti gli eventi formativi in programma della stagione, come quello del 16 Novembre che si doveva svolgere a Catania con la presenza di Roberto Valmori. Uno stop imprevisto ad un’attività già iniziata i primi di Settembre, come detto non si sono persi d’animo, l’evento Formativo del 16 Novembre 2020 con inizio alle ore 20.30 “Organizzazione del Settore Giovanile, Metodologia e Obiettivi” si farà lo stesso in modalità on-line, ovvero in Webinair, un primo incontro formativo dove hanno aderito ben 25 tecnici in rappresentanza di altrettante Società che credono fortemente nella valorizzazione, nella crescita, nello sviluppo, nei metodi per i “giovani di domani”.

Un percorso informativo con il primo appuntamento Lunedi 16 Novembre, in programma un secondo appuntamento verso metà Gennaio (16), quello conclusivo nel mese di Giugno con la presenza di Roberto Valmori, attuale Responsabile dei Centri di Formazione Tecnica del Parma Calcio Spa.

“Questo secondo stop non aspettato, non ci ha fatto perdere di coraggio e come sempre siamo partiti alla grande senza rinunciare agli appuntamenti programmati – afferma lo staff di First Sicily – siamo partiti alla grande con la tre giorni di formazione con i 18 corsisti del 2°anno del Corso Allenatori Metodo Castello/Sicilia diretto dal grande Prof. Massimo De Paoli, dal 3 al 6 Settembre presso il Centro Sportivo di Granatari di Messina, i corsisti hanno potuto apprezzare le proposte di uno dei massimi esperti di calcio giovanile a livello Europeo”

Voi avete iniziato nel mese di Aprile in pieno lockdown? “Abbiamo iniziato il primo corso in Sicilia ad Aprile con il Massimo De Paoli in piena emergenza Covid per concludere nel mese di Giugno con 8 lezioni online con oltre 40 ore di lezione sempre online – ci ha dichiarato il direttore First Sicilia Aurelio Barbato – per concludere il primo anno il 4 Settembre con la prima giornata del secondo anno a Messina con la presenza di De Paoli, , una full immersion di tre giorni con 18 corsisti, nonostante questo secondo stop forzato non previsto siamo in piena attività, facciamo della nostra formazione il nostro cavallo di battaglia, perché formarsi come diciamo tutti il sapere non è mai abbastanza”

La FIRST SICILY società di formazione nata solo quest’anno continua nel suo percosso di successo con un’altra tappa formativa? “Infatti, Lunedì 16 Novembre dalle ore 20:30 sarà la volta di Roberto Valmori Dottore in scienze motorie, laureato all’Università di Bologna con una tesi dal titolo “Nuovi orientamenti metodologici per l’apprendimento spazio-temporale del gioco del calcio” con relatore Christian Ferrante e correlatore Massimo De Paoli.

Chi è Roberto Valmori? Nonostante la sua giovane età, Roberto è un giovane dirigente con una vasto bagaglio di esperienza nei migliori settori giovanili di Top Club in Italia, tra i suoi trascorsi esperienze con Sassuolo, Modena, Cuneo, attualmente è il Responsabile dei Centri di Formazione Tecnica del Parma Calcio Spa. È in possesso del diploma di allenatore di base Ufa B. Dal 2005 a tutt’oggi ha lavorato in tutte le categorie del settore giovanile in società professionistiche o dilettantistiche. In questa stagione allena gli allievi e gli esordienti del Castelvetro.

Ha pubblicato “Le esercitazioni elaborate da Roberto Valmori” sulla rivista Il Nuovo Calcio nella rubrica “Dall’esercitazione efficace alla programmazione efficiente”. Autore del blog “robertovalmori.com”. Dal 2009 a tutt’oggi è stato docente in numerosi clinic sul calcio giovanile e relatore in corsi promossi da società professionistiche. Nel 2012 ha fatto parte del corpo docente della “Pisa Soccer School”, corso sperimentale promosso da Adriano Bacconi e diretto da Massimo De Paoli nell’ambito del progetto “Rinnovare il futuro” per la riqualificazione dei settori giovanili in Italia dell’allora Presidente del Settore Tecnico Roberto Baggio.

I tecnici partecipanti Webinair: Tony Cannarella (Academy Siracusa), Sebastiano Pisano (Scuola Calcio Sport Crea Siracusa), Enzo Marchese e Silvestro Reitano (Invictus Football Club Catania), Nino Carcione e Ciccio Drago (New Eagles 2010 Capo D’Orlando), Domenico Sciotto (Città di Villafranca), Sandro Errante (Torregrotta), Pietro Scornavacca (Jonica Fc), Pasquale Filiciotto (Football 24 Messina), Gianni Anna, Domenico Bombara, Andrea Ardiri, Francesco Musumeci, Lino Fiumara e Roberto Pasca ( Messina Soccer School), Salvatore Giordano, Corrado Randazzo (Camaro 1969), Mimmo Ardizzone, Pietro Muscarà, Gabriele Patti, Andrea Cassisi (Città di Taormina), Mirko D’Urso (Scuola Calcio Leonzio), Raffaele Gambino (Città di Cardito-Napoli), Santo Torre, Andrea Suriano (Katane Soccer), Vincenzo Di Muro (Scuola Portieri VDM 1)

Organigramma FIRST SICILY: Santo Torre, Andrea Suriano e Vincenzo Di Muro (Staff Tecnico), Giuseppe Falsaperna, Aurelio Barbato, Andrea De Bella e Lillo Rustica (Staff Organizzativo).

