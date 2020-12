Contributo di 10 euro alle Società per ogni tampone e test effettuato.

“Nella misura di € 10,00 (dieci) per ogni tampone o test sierologico effettuato” Questo il contributo che ha deciso di destinare il Comitato della Figc Sicilia guidato dal Presidente Santino Lo Presti alle Società siciliane.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella seduta del 12 Ottobre 2020, in sede di approvazione del PEPO (Piano Economico per Obiettivi) per la Stagione Sportiva 2020/2021, ha deliberato un intervento contributivo di € 100.000,00 (centomila) da destinare alle Società, partecipanti ai Campionati LND, per le spese sierologiche che le stesse sono chiamate a sostenere nei casi di riscontrata positività dei propri tesserati al COVID-19.

Detto intervento viene quantificato nella misura di € 10,00 (dieci) per ogni tampone o test sierologico effettuato.





“>Stante quanto precede le Società che hanno affrontato le spese più sopra evidenziate, nella “prima fase del Campionato”, sono invitate a presentare presso questo Comitato Regionale (E-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it ) i relativi giustificativi di spesa, unitamente ad una autocertificazione del legale rappresentante di non avere beneficiato di altri contributi per la stessa motivazione, così da potere procedere all’accredito della somma prevista nel più breve tempo possibile.

Si fa presente che il Consiglio Direttivo ha previsto, altresì, che una seconda tranche di detti contributi potrà essere liquidata entro il mese di Marzo/Aprile ed una terza a Maggio/Giugno.