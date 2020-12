Non prima di Febbraio in campo dall’Eccellenza alla Terza Categoria

Quando si ritornerà a giocare? Quando riprenderanno i vari campionati dilettanti. Una data è certa con il DPCM del 4 Dicembre fino al 15 Gennaio, di fatto ha confermato lo status di queste settimane, ovvero vietato l’uso dello spogliatoio e sono vietate le attività dei Dilettanti e le attività di base, con il risultato che i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, insieme al settore giovanile si vedono sfumare la possibilità paventata dai vari Comitati Regionali di poter ripartire a Gennaio 2021. Il DPCM ha tarpato le ali alle varie Società che devono rivedere i loro programmi.

Saltano tutti i programmi si puntava a ripartire a Gennaio con la disputa dei recuperi per poi riprendere a pieno regime. Invece non sarà così, per ovvi motivi: in primis permettere alle Società di riprendere gli allenamenti, a questo punto “rifare” nuovamente la preparazione, le squadre sono ferme dalla fine di Ottobre, almeno due o tre settimane per recuperare il ritmo campionato. Questo significa che prima del 15 Febbraio difficilmente i campionati dall’Eccellenza alla Terza Categoria potranno ripartire. Ciò comporterebbe anche un allungamento dei vari campionati, tenendo anche in atto l’ipotesi di fare disputare alcune gare anche nei turni infrasettimanali, per terminare entro Maggio per lasciare spazio nel mese di Giugno per disputare play-off e play-out.

Si potrebbe anche verificare l’ipotesi di disputare solamente le gare di andata (in Sicilia al momento dello stop in Eccellenza e Promozione si erano disputate sei giornate, quindi rimarrebbero da disputare ancora nove turni) poi continuare con gli spareggi, ovvero play-off e play-out.

Come finirà? Una cosa è certa dobbiamo aspettare il prossimo DPCM, fino al 15 Gennaio il calcio è sarà fermo ai box in attesa del verde.