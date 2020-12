Mister Di Maria: “Il Città di Taormina principale favorita…il Motta c’è”

“Il Città di Taormina principale favorita ma il Motta vuole farsi trovare pronto” queste le parole dell’allenatore del FC Motta Alessandro Di Maria rilasciate al quotidiano “la Sicilia”. La compagine taorminese dopo sei giornate di campionato occupa la prima posizione con 13 in coabitazione con l’Atletico Catania.

Il Città di Taormina la squadra favorita a vincere il Girone C del campionato di Promozione? “Ha il vantaggio di avere una rosa molto ampia, oltre a essere allenata da Lu Vito, che ha le idee chiare – afferma mister Di Maria – la ritengo la favorita principale, le altre squadre, tra cui il Motta, si devono fare trovare pronte nel caso dovesse avere qualche flessione”

Mister Di Maria la scorsa stagione sulla panchina del Megara, adesso protagonista con il Fc Motta di un buon inizio di stagione con tre vittorie (sesto posto in classifica con 9 punti) e con in tasca la qualificazione in Coppa Italia “la squadra era partita bene sia in termini di risultati che di affiatamento, dovremo recuperare due gare (ndr Città di Misterbianco e Katanè Soccer) quindi siamo tra quelle squadre che hanno giocato di meno”

Il Covid ha rallentato il cammino del Motta, secondo lei quando si ritornerà a giocare? “Da più parti sentiamo dire che si riprenderà a Gennaio, quello che deve essere chiarito è la formula con cui partiremo e il protocollo con cui ci confronteremo”