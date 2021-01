Sandro Morgana con 222 voti eletto Presidente del Comitato Figc Sicilia

Con 222 voti su 243 Sandro Morgana è stato eletto Presidente del Comitato Regionale Figc. L’Assemblea Ordinaria Elettiva in modalità online ha espresso la sua guida del calcio siciliano per il quadriennio 2021-24.

Il Presidente uscente Santino Lo Presti, è stato designato alla carica di Vice Presidente Area Sud, per il nisseno Sandro Morgana si tratta di un ritorno alla guida del calcio siciliano. Appena eletto Sandro Morgana ha preso la parola dove ha toccato diversi punti del suo programma: la ripartenza dei campionati, riforma e rimodulazione, la reintroduzione della Consulta regionale, sviluppo del calcio femminile, tutela della salute istituendo un Centro di Medicina sportiva a Ficarazzi e corsi di formazione per dirigenti. Iniziative di carattere culturale e sociale per combattere la violenza di ogni tipo e di ogni genere.

Oltre all’elezione del Presidente del Comitato Figc Sicilia, l’Assemblea ha eletto anche il Direttivo della Lega Sicula con formato da nove componenti:

Consiglio Direttivo: Santo Buglisi di Terme Vigliatore, Mario Tamà di Giardini, Aldo Violato di Messina, Maurizio Rizza di Siracusa, Vincenzo La Pedalina e Nicola David Caggegi di Catania, Luigi Gentile di Agrigento, Defendino Corbo e Calogero Andolina di Palermo. Segretaria Maria Gatto.

Collegio dei Revisori dei Conti: Antonino Sajeva, Vincenzo Sferrazza, Alessandro Abbruzzo e Giamprimo Lugli (Supplenti).

Responsabile Regionale del calco a 5: Maximiliano Birchler.

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Natale Ferrante.

I delegati assembleari effettivi: Michele Savoja, Aldo Giuseppe Greco, Antonino Gugliotta, Fabio Ponzio e Andrea Vitanza.

I delegati supplenti: Giuseppe Cusumano, Calogero D’Alberti, Francesco Gammicchia e Valeria Pisano.