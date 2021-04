Sicilia Serie C1/B – Risultati e Marcatori 7^ Giornata (17 Aprile)

In campo per settima giornata (seconda gara dopo la ripartenza) del campionato di Serie C1 – Girone B disputate ieri pomeriggio (Sabato 17 Aprile), in tutto si sono giocate ben quattro gare con Montalbano, Inter Club Villasmuno e Unione Comprensoriale che hanno osservato un turno di riposo.

Un turno che ha visto la vittoria con una valanga di reti del Città di Biancavilla (14-1) al Rosolini, protagonisti con una tripletta Marrone e Schillaci, doppiette per Mammano e Musumeci. Gioiscono anche Longo, Arona e Cortese.

Un rinnovato Domenico Savio impatta (2-2) nel derby con la Meriense. Quando sembra fatta per i ragazzi di Fabio Famà di portare a casa la vittoria, in gol con Giuseppe Briguglio e Davide Vita, arriva la doccia fredda biancorossa che a pochi secondi dal triplice fischio finale ristabilisce la parità. Grande prova del portiere gialloblù peloritano Giuseppe Stasi.

Al Palalberti vittoria del Mortellito che supera 3-0 il Città di Leonforte, risultato sbloccato da una perla del portiere Matias Morel. Il raddoppio ad inizio ripresa con Samuele Gullo, il 3-0 su iniziativa personale di Angelo Gennaro

Cala il poker il Catania C5 sul campo della Madonnina, i ragazzi di mister Sgroi mettono il sigillo alla seconda vittoria consecutiva, grazie alla rete che sblocca il risultato di Di Mauro, il raddoppio di Di Prima, prima dell’intervallo arriva il gol Damiano Caggegi. Nella ripresa su punizione chiude il tabellino Walter Abate.

Girone B – Risultati 7^ Giornata

Città di Biancavilla – Futsal Rosolini: (14-1) – 3 Marrone e Schillaci, 2 Mammano e Musumeci, 1 Longo, Arona e Cortese, 1 Aut. (B).

Domenico Savio – Meriense: (2-2) – G. Briguglio e D. Vita (D),

La Madonnina – Catania C5: (0-4) – 1 Di Mauro, Di Prima, Caggegi, Abate

Mortellito – Città di Leonforte: (3-0) – Morel, Gullo e Gennaro.

La Classifica: Meriense 16, Catania C5 15, Mortellito e Montalbano 12, Città di Leonforte 9, Città di Biancavilla 7, Inter Club Villasmundo 4, La Madonnina, Unione Comprensoriale e Futsal Rosolini 3, Domenico Savio 1. Hanno rinunciato: Kamarina, Meriven e San Cataldo

Prossimo Turno Sabato 24 Aprile 2021

Futsal Rosolini – La Madonnina

Meriense – Mortellito

Montalbano – Villasmuno

Unione Comprensoriale – Città di Biancavilla