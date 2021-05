AICS Messina: Al via il “1^ Memorial Pippo Chiofalo”

L’AICS Messina è pronta per ripartire con il calcio giovanile dopo il lungo stop forzato causato dalla pandemia e lo farà con il “1° Memorial Pippo Chiofalo”, in programma da lunedì 3 maggio sul sintetico del campo “Punto Verde” di Camaro Superiore. Sulla data d’inizio resta il dubbio legato al passaggio della Sicilia in “zona gialla”; in caso contrario si dovrà attendere ancora qualche altro giorno.

La manifestazione è riservata alle categorie: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti. La collaudata formula prevede la disputata dei gironi e poi le sfide ad eliminazione diretta. Le squadre vincitrici difenderanno i colori messinesi nel campionato regionale AiCS 2021. Tutte le partite si disputeranno, nei pomeriggi da lunedì a giovedì, a porte chiuse e nel totale rispetto dei protocolli sanitari previsti.

Ideatore del Memorial è il presidente dell’AiCS Sicilia Lillo Margareci, che tiene molto a questa kermesse per un duplice motivo: “In primis perché è stata pensata per ricordare un amico come Pippo Chiofalo – dichiara Margareci – una persona speciale, che amava tanto il calcio da viverlo giornalmente in prima persona. Per lui vedere crescere i ragazzi inseguendo il pallone era una ragione di vita. Il Memorial rappresenta, inoltre, il ritorno alla normalità, che tutti auspichiamo possa essere più vicino possibile”.

Molti circoli affiliati all’AiCS Messina hanno dato la loro adesione: JC Soccer Academy, Messina Boys, FMessina, Robur Letojanni, Fair Play, Sporting Barcelona, Bellinzona, Accademia Messina e MS School.