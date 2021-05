Vittoria casalinga per l’Amatori Basket Messina Under 18 contro Patti

Vittoria per l’Amatori Basket Messina Under 18 nell’esordio casalingo contro Patti. I nero-arancio dopo un primo quarto eccezionale in attacco chiuso 32-20 hanno rischiato di compromettere la gara con un secondo parziale in cui hanno segnato solo cinque punti. I peloritani però si sono ricompattati dopo l’intervallo e hanno portato a casa la vittoria per 76-61 contro un buon avversario. La squadra di coach Maggio si mantiene così a punteggio pieno dopo due giornate, nel prossimo turno Amatori ancora in casa al PalaTracuzzi per il derby con la Fortitudo Messina, palla a due lunedì 24 maggio alle ore 20:40.

Under 18 Maschile Silver Sicilia – girone A

Amatori Basket Messina – Patti 76-61

Amatori Basket Messina: Terragna, Criscenti 29, Tomasello, Mancuso, Panarello 11, Peditto, De Gaetano 15, Passarello, Guglielmo 19, Lucà 2, Raffa.

Allenatore: Maggio. Assistente: Franciò

Patti: Stroscio 6, Ruffo 10, Cacciolo 4, Doria 23, Melita, Calabria, Sidoti 11, Fazio 7. Allenatore: Busco.

Parziali: 32-20, 5-20 (37-40), 18-12 (55-52), 21-9 (76-61).

Arbitri: Luca Beccore e Alessio Messina di Messina