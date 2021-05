Termina in parità (1-1) il derby JSL Women (tre pali) e Unime

Primo pareggio stagionale per la JSL Women nel derby contro la SSD Unime, terminato sul punteggio di 1-1. La partita, disputata allo stadio comunale di Brolo, era valida per la 6^ giornata del campionato d’Eccellenza femminile. Un pò meglio le ospiti nel primo tempo, tante, invece le occasioni fallite dalle neroverdi nella ripresa, rammaricate, al triplice fischio, per i tre “legni” colpiti.

CRONACA – Nella fase iniziale del match le formazioni si studiano senza affondare i colpi per non rischiare di concedere il fianco a pericolose ripartenze. La squadra dello Stretto passa in vantaggio al 38’ grazie alla staffilata da lontano di Leardo: il pallone, indirizzato sotto l’incrocio, non concede repliche a Barbara Castillejo. L’immediata reazione delle padrone di casa si infrange (45’) sul palo colpito da Scivoletto.

Dopo l’intervallo, la JSL preme il piede sull’acceleratore, sfruttando anche la verve della neo entrata Serena Guardino. Il meritato 1-1 si concretizza al 72’, quando Jaqueline Bilardi insacca la sfera con una pregevole conclusione ad incrociare. Nell’appassionante finale, due salvataggi nei pressi della linea delle giocatrici “universitarie” sui tiri di Giulia Pagano e Guardino e, soprattutto, altrettante traverse colpite sempre da Guardino negano il gol della vittoria alle ragazze allenate da Marco Palmeri, mentre, sull’altro fronte, viene annullata una rete all’SSD Unime per fuorigioco. In virtù di questo punto, la JSL Women sale a quota 7, rimanendo in quarta posizione.

Risultati: Catania-Academy Sant’Agata 2-1; JSL Women-SSD Unime 1-1; Santa Lucia-Barlarm Juvenes. Riposava: Marsala.

Classifica: Catania 15; Marsala e Academy Sant’Agata 12; JSL Women 7; SSD Unime 4; Santa Lucia e Balarm Juvenes 0.

Prossimo turno (23 maggio): Balarm Juvenes-Catania; SSD Unime-Santa Lucia; Marsala-JSL Women. Riposa Academy Sant’Agata.