Il casalvetino Salvo Principato nuovo mister della squadra femminile del A.C.D. Sedriano

Altro tassello nella carriera di allenatore per il casalvetino Salvo Principato, siederà per la stagione sportiva 2021-22 su una panchina di una squadra di calcio femminile di Eccellenza: A.C.D. Sedriano.

L’annuncio è stato dato dalla Società lombarda sulla propria pagina facebook nella giornata di Sabato “È con piacere che vi comunichiamo la nomina del nuovo mister della prima squadra Femminile prof. Salvatore Principato per il prossimo campionato di eccellenza femminile. Crediamo molto nel calcio femminile e abbiamo voluto un grande professionista con ottime competenze alla guida della nostra prima squadra”

Alla nostra domanda cosa ti ha spinto ad accettare di allenare una squadra femminile? “Il calcio femminile è un movimento in forte crescita che mi affascina! Riscontro nelle calciatrici una grande passione per questo meraviglioso sport ed una grande cultura del lavoro, fattori questi che hanno sempre contraddistinto il mio cammino sportivo professionale, pertanto ritengo che, principalmente, siano stati questi gli elementi che mi hanno spinto ad accettare la proposta del presidente del Sedriano, Francesco Cardamone. Sarà l’ennesima sfida della mia carriera che accetto con l’impegno personale di dare il massimo, in ogni momento della stagione, per poter contribuire alla crescita generale del movimento femminile gialloblù in funzione degli obiettivi societari”.

Nella sua nuova esperienza in “rosa” mister Salvo Principato, docente di Scienze Motorie e Sportive presso il Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, sarà coadiuvato da Luca Mori e Stefano Menozzi (Preparatori dei portieri), Marco Carettoni (Coll. Tecnico).

Chi è Salvo Principato: Allenatore professionista “Uefa A” (2014) specializzato in Match Analyst “tattica, video analista nel calcio professionistico (2016). Nel 1995 Allenatore Uefa B – Corso Figc Regionale e 1993 Allenatore Giovani Calciatori – Corso Figc Regionale.

Ha conseguito la Laurea specialistica in scienza e tecnica dello sport conseguita presso l’Università Tor Vergata di Roma, nel Giugno 2009 ha superato brillantemente il Corso Top di III livello presso la Juventus University di Torino, nel Dicembre 2009 ad uno stage organizzato dai Centri di Formazione Inter (Cdf) e nel 2010 ”stage tecnico di aggiornamento” tenutosi a Milano, presso il centro sportivo “Giacinto Facchetti” .

Nel 2012 Work Shop Tematico Juventus Univerity “L’impostazione metodologica della velocità nell’allenamento giovanile”.

Nel 2017 il titolo di “Dottore di ricerca” in Psicologia dello Sport, presso la Facoltà di Psicologia ed Antropologia dell’Università Extremadura di Badajoz (Spagna), tutor della tesi il prof. Florencio V. Castro.

Nel 2018 Master Class: Accademia Allenatori – FCB Director Accademia Russia J. Gratacos “Supremazia del gioco, situazioni offensive in fase di possesso”.

Nel 2019 Convegno: Scienza & Sport: l’allenamento metabolico nel calcio, dalla corsa continuaagli SSG

Nella sua carriera ha collaborato nel 2020 con la rivista specializzata “Il Nuovo Calcio” dal tema “Inizio azione a settori”. Nel 2019 con la rivista “Scienza & Sport con “Calcio giovanile, gestione dell’ansia e stili attentivi”

Carriera Allenatore

2021/22 A.C.D. Sedriano Eccellenza Femminile (Lombardia)

2020/21 A.C.D. Sedriano Under 17 A

2019/20 A.C.D. Sedriano Under 17 A

2018/19 Accademia Gaggiano Under 19 Regionale A

2016/17 Sporting Taormina Eccellenza Sicilia

2015/16 Acr Messina Under 19 Nazionale Berretti

2014/15 Leonfortese Serie D

2012/14 Accademia Gaggiano Under 19 Regionale A

2011/12 Sportinsieme Promozione

2009/11 Sportinsieme Under 19 Regionale

2008/09 Acr Messina Under 19 Nazionale

2007/08 Fc Messina Under 15 Nazionale

2006/07 Fc Messina Under 15 Nazionale Sperimentale

2005/06 Fc Messina Under 13 Nazionale

1999/04 Sportinsieme 1^ Categoria

1997/99 Sportinsieme 2^ Categoria

1996/97 Sportinsieme Rappresentativa Regionale Under 18 Comitato Messina

1995/97 Sportinsieme Terza Categoria e Under 15

1994/95 InterClub Barracca Promozione (ViceAllenatore)

1993/94 InterClub Barracca 1^ Categoria (ViceAllenatore)

1992/93 InterClub Barracca 2^ Categoria (ViceAllenatore)

di “Mimmo Muscolino”