Bilancio positivo per la Power Team Messina nel Campionato Italiano Esordienti B e A di nuoto

Bilancio positivo per la Power Team nella seconda prova del Campionato Italiano Esordienti B e A di nuoto su base regionale, che si è svolta, per la Sicilia orientale, nella piscina “Mirko Laganà” dell’impianto natatorio Cappuccini.

Passando subito ai risultati, Antonio Ammendolia si è classificato terzo sia nei 100 rana che nei 100 dorso Esordienti A. Quarti, invece, Gabriele Tavelli (100 e 200 dorso) e Francesca Merlino nei 200 farfalla, entrambi primo anno Es, A. “La maggior parte dei ragazzi si è cimentata in gare diverse da quelle privilegiate per distanze e, soprattutto, stili – commenta l’allenatore della Power Team Gabriele Grifò – l’obiettivo è di creare un percorso virtuoso, che porti gli atleti alla massima versatilità, al fine di “specializzarli” poi in età più avanzata. Siamo estremamente soddisfatti delle risposte date dai powertini, che in questa tornata di competizioni hanno ottenuto circa il 90% di personal best”.

Prossimo appuntamento per la categoria già fissato ed evidenziato in calendario il 10 e 11 luglio. Proseguono, intanto, gli allenamenti a Villa Dante, dove si gettano giornalmente le basi per raggiungere i traguardi prefissati.

Nella foto Antonio Ammendolia