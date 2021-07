“Una Campionessa d’Italia” per l’Amando Volley: il libero Geraldina Quiligotti

L’Amando Volley ha il suo nuovo regista difensivo, esperienza, istinto, precisione e visione di gioco, classe 1994, con un’altezza 167 cm, “campionessa d’Italia nel 2015” con il Casalmaggiore, il libero livornese Geraldina Quiligotti.

“Sono molto felice di approdare in questa terra e di condividere questo progetto.Conosco il Mister ed anche la Società per la loro professionalità,sarò a disposizione della Squadra per ottenere i migliori risultati. Sono entusiasta di riabbracciare una gradita conoscenza che è quella del capitano Agostinetto con la quale ho disputato il Torneo della Lega di Beach Volley. Non vedo l’ora di ricominciare e di rituffarmi in questa nuova avventura e di conoscere tutta la tifoseria degli Eagles,nella speranza di rivedere pieno il palazzetto.Vi mando un saluto,ci vediamo presto”. Queste le prime dichiarazioni del primo colpo di mercato dell’Amando Volley S. Teresa di Riva, il libero livornese Geraldina Quiligotti.

Dopo la riconferma per il terzo anno consecutivo di coach Antonio Jimenez e dei due pilastri del roster tanto caro al Presidente Andrea Lama, il capitano la pallegiatrice Giulia Agonistetto e l’opposto Benny Bertiglia, arriva il primo volto nuovo per la prossima stagione 2021-22 che vede il sodalizio santateresino ai nastri di partenza del campionato di Serie B1 di pallavolo femminile.

Il Direttore Sportivo Nino Prestipino regala il primo rinforzo al tecnico spagnolo, Geraldina Quiligotti che ricoprirà il ruolo di libero, la livornese la scorsa stagione al Volley Palmi dove ha disputato i play-off promozione.

Chi è Geraldina Quiligotti? Toscana di 27 anni, inizia la sua carriera sportiva all’età di soli 7 anni nella sua Livorno disputando tutti i campionati giovanili fino ad arrivare alla B2..

Scheda Atleta: Geraldina Quiligotti

Nata a Livorno, 16 Ottobre 1994

Ruolo: Libero

Altezza: 167 cm

Palmares: Campione D’Italia (2014-15) Casalmaggiore

2021-22 Amando Volley Serie B1

2020-21 Volley Palmi Serie B2

2019-20 Roma Volley Serie A2

2018-19 Zambelli Orvieto Serie A2

2017-18 Aprilia Volley Serie B1

2016-17 Golem Palmi Serie A2

2015-16 Golem Palmi Serie A2

2014-15 Pomì Casalmaggiore Serie A1

2013-14 Pomì Casalmaggiore Serie A1

2013-14 Pomì Casalmaggiore Serie B1

2012-13 Casciavola Serie B1

2011-12 Livorno Serie B2

di “M. Muscolino”