La schiacciatrice catanese Alessandra Marino ritorna a vestire la maglia dell’Amando Volley

Con la sua maglia n.17 ritornerà a calpestare il parquet del Palabucalo con i colori biancocelesti dell’Amando Volley dove è stata protagonista della vittoria del campionato di Serie B2 (2018-19), rimane a S. Teresa di Riva anche nella stagione successiva, nel suo biennio con la compagine del Presidente Andrea Lama ha subito un brutto infortunio al ginocchio con conseguente intervento chirurgico perfettamente riuscito.

Stiamo parlando della schiacciatrice catanese Alessandra Marino, classe ’96 che fa ritorna all’Amando Volley, “uragano” il nomignolo dei tifosi la scorsa stagione con la maglia dell’Akademia Sant’Anna Messina.

Si tratta di un ritorno per la schiacciatrice Alessandra Marino arriva nella stagione 2018-19 in Serie B/2 con le sue 17 presenze e 172 punti realizzati ha contribuito alla vittoria del campionato. Nella sua seconda stagione (2019-20) totalizza 77 punti in 14 presenze. In due anni 31 presenze (ottava in classifica), con i suoi 249 punti occupa la sesta posizione tra le realizzatrici, invece, occupa la terza posizione tra le schiacciatrici dietro Martina Escher (310) e Valentina Rania (422).

Alessandra Marino – Schiacciatrice: “Inutile dire quanto sia contenta di tornare a giocare per questa cittadina che per me ormai è un pezzo di cuore. Ritroverò le compagne che già conosco e so che affronteremo questo campionato con tutta la grinta possibile aiutate dai nostri fantastici Eagles. Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura tutti insieme, nel frattempo però mi godo un po’ di vacanze per ricaricare le batterie “

di “M. Muscolino”

Scheda Tecnica di Alessandra Marino.

Data di Nascita: 11 Febbraio 1996

Città: Catania

Ruolo: Schiacciatrice

Altezza: 178

Maglia: 17

Palmares:

1 Campionato di Serie B/2 (2018-19) Amando Volley.

1 Campionato di Serie B/2 (2016-17) Planet Pedara.

Carriera

2020-21 Akademia Sant’Anna Serie B/1

2019-20 Amando Volley S. Teresa Serie B/1

2018-19 Amando Volley S. Teresa Serie B/2

2017-18 Sifi Kondor Catania Serie B/2

2016-17 Planet Pedara Serie B/2

2015-16 Pallavolo Sicilia Serie B/2

Settore Giovanile Volley Catania