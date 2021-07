Nicole Ferrarini ancora con l’Amando Volley: “il nostro Palabucalo…un sapore diverso”

Nicole e la pallavolo…a 8 anni con il Savio Messina muove i primi passi, a 12 anni vince il titolo regionale Under 18 con la compagine peloritana, a 15 anni come palleggiatrice esordisce in Serie C, arriva il debutto in Serie B2 l’anno successivo giocando da titolare l’ultima gara con la maglia della Pallavolo Sicilia, altra esperienza con la Saracena Volley in Serie C, la parentesi (2017-18) con il Beach Volley, nella stagione 2019-20 arriva a S. Teresa di Riva indossando la maglia dell’Amando Volley con 14 presenze e 23 punti in serie B1.

Nonostante la giovane età si mette subito in mostra, trova piena fiducia in coach Antonio Jimenez anche nella stagione 2020-21 dove realizza 96 punti in 10 presenze. Anche per la prossima stagione vestirà i colori dell’Amando Volley del Presidente Andrea Lama è beniamina degli “Eagles”

Stiamo parlando della giovanissima classe 2002 la schiacciatrice peloritana Nicole Ferrarini ” Non appena ho ricevuto la chiamata da parte della Società non ci ho pensato due volte. Non potevo chiedere di meglio, poter restare dove ormai è diventata “casa mia”, con compagne che mi hanno aiutato e sicuramente mi aiuteranno ancora a crescere e migliorarmi e non solo sportivamente. Per me sarà un onore poter vestire per il terzo anno consecutivo i colori dell’Amando. Non sarà un campionato semplice ma noi abbiamo un arma in più, che nessun altra squadra ha, “gli Eagles”, un gruppo meraviglioso che ci ha sostenuto sempre e ovunque e sempre lo farà. Speriamo di poter tornare presto nel nostro “Palabucalo” dove le partite hanno sempre un sapore diverso”

di “Mimmo Muscolino”

Scheda Atleta: Nicole Ferrarini.

Nata: Classe 2002

Città: Messina

Ruolo: Schiacciatrice

Altezza:182

Palmares

3^ Posto alle finali nazionali di Trofeo delle Regioni Beach Volley (Marche) Under 19 in coppia con Giulia De Luca (2019)

1 Convocazione al Campionato Europeo Under 18 di Beach Volley in Austria (Giugno 2019)

1 Partecipazione Finale Nazionale Under 18 di Agropoli

1 Titolo Regionale Under 18 (2013-14) Savio Messina

1 Rappresentativa Sicilia Kinderiadi 2017 (16^ posto)

1 Campionato Regionale Under 16 (2016-17) Pallavolo Sicilia

1 Trofeo Di Pietra (2016-17)

1 Campionato Provinciale (2015-16) Savio Messina

Carriera

2021-22 Amando Volley Serie B1

2020-21 Amando Volley Serie B1

2019-20 Amando Volley Serie B1

2018-19 Club Italia Beach Volley

2017-18 Saracena Volley Serie C

2016-17 Pallavolo Sicilia Serie B2

2015-16 PGS avio Messina Serie C

Settore Giovanile Savio Messina