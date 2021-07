Colpo di mercato per la Pgs Luce Messina: lo spagnolo Daniel Barti Modueno.

Colpo di mercato per la Pgs Luce Messina, che, in attesa dell’auspicato ripescaggio in Serie B di calcio a 5, si è assicurata le prestazioni del giocatore spagnolo Daniel Antonio Barti Modueno.

Carriera: Ruolo ala-pivot, il 26enne andaluso vanta una brillante carriera tra Segunda e Terciera Division. Con la maglia dell’U.D. Coineña di Malaga, squadra della sua città natale, ha realizzato 51 gol in un anno e mezzo. In Italia, una breve parentesi nel Sammichele durante la stagione 2019/2020, quella terminata in anticipo a causa del Covid-19, con 3 reti in 5 gare disputate.

L’accordo è stato definito dal direttore sportivo dei peloritani Giovanni Pinizzotto, che si è espresso, così, su di lui: “E’ un calcettista in possesso di buone doti, che ha fatto bene in Spagna e per le sue caratteristiche può ripetersi da noi. Colgo l’occasione per ringraziare l’agenzia New Generation Management per la riuscita della trattativa”.

Barti non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura: “Mi piace molto il progetto che la Pgs Luce Messina mi ha prospettato – dichiara l’atleta iberico – darò tutto per i nuovi colori e per essere d’aiuto ai compagni. Sarà la mia prima volta in Sicilia, ma i miei amici mi hanno detto che è una terra bella ed accogliente, per cui credo che mi ambienterò presto”.