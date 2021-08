Gold & Gold Messina, arriva l’italoamericano Adam Gotelli

Arriva dagli Stati Uniti primo colpo di mercato della stagione 2021/22 che vedrà la Gold & Gold Messina disputare il campionato di serie C Gold. La dirigenza della Basket School ha chiuso l’accordo con la guardia Adam Gotelli. Classe 1995, è nato il 13 dicembre a Stockton in California ed è in possesso anche del passaporto italiano che gli consentirà di giocare in Europa.

Adam è la classica guardia dotata di un ottimo tiro, ma si sa adattare alle esigenze della squadra, coprendo anche il ruolo di play. Alto 189 cm, Gotelli si distingue per la sua disponibilità al sacrificio e al lavoro in campo che lo hanno portato, fin di primi anni di attività, a giocare dal college ai campionati di livello superiore come la NCAA. Nel 2014/15 ha giocato con l’Università di San Diego per poi approdare in NWAC con la canotta del North Idaho College che ha indossato per due stagioni. Nel 2018/19 il passaggio alla NAIA con la Life Pacific University, in fine l’esperienza con la Simpson University di Redding in California, prima di tuffarsi nella nuova avventura in Italia con la canotta giallorossa della Basket School Messina.

Adam Gotelli si presenta ai suoi nuovi tifosi: “Sono nato e cresciuto a Stockton, in California. Ho realizzato oltre 1.700 punti al liceo. Ho iniziato la mia carriera universitaria presso l’Università di San Diego a livello NCAA D1. Da lì sono andato in uno dei migliori Junior College del paese. Ho chiuso la mia carriera come marcatore a doppia cifra di media a livello NAIA D1”.

Gotelli è un cognome di origine italiana: “Oh si. La famiglia di mio padre è venuta in America da Genova e la famiglia di mia mamma è quella di Mencarini che veniva dalla Toscana. Ho dei cugini con cui sono in contatto e che vivono ancora lì. Sono cresciuto in una zona prevalentemente italoamericana a Stockton”.

Adam è entusiasta della sua nuova destinazione e non vede l’ora di venire a giocare nella terra dei suoi nonni: “Mi aspetto di dare il mio contributo per fare vincere la squadra e conquistare la promozione. Non vedo l’ora di vivere in Sicilia e conoscere le persone della comunità. Ho sempre voluto vivere in Italia e non vedo l’ora di abbracciare appieno l’esperienza. Sono grato alla Basket School Messina e allo staff per l’opportunità di aiutarli a vincere. Ho sentito molte cose fantastiche sulla Sicilia e sono pronto a viverle di persona”.

Anche la Gold & Gold Messina è desiderosa di vedere all’opera Adam e ringrazia l’agente Domenico Pezzella della Starting Five per aver contribuito alla felice conclusione della trattativa.

di “Carmelo Minissale”