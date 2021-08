Power Team Messina: Platea nazionale per Gianmarco Grifò e Riccardo Sidoti

Platea nazionale per Gianmarco Grifò e Riccardo Sidoti, portacolori della Power Team Messina del presidente Alessandro Accolla, che parteciperanno ai Campionati Italiani giovanili di categoria, in programma, a partire da mercoledì 4 agosto, a Roma nella storica piscina del Foro Italico. Si sono assicurati i preziosi “pass” nelle prove regionali, che si sono svolte, per la Sicilia orientale, a Catania, occupando le posizioni di vertice nelle classifiche comparate stilate dal FIN unendo i risultati di Palermo, sede scelta, invece, per la Sicilia occidentale.

Nel terzo ed ultimo appuntamento etneo alla Playa, doppio successo per Grifò, che ha vinto i 50 e 100 farfalla Assoluti in 25”69 e 56”54, e brillanti prestazioni, in particolare, di: Sidoti (100 dorso e 100 farfalla Ragazzi), Arturo Merlino (100 e 200 rana Ragazzi) e Roberta Cupitò (50 rana Assoluti).

Le prime gare in programma nella Capitale sono quelle per Juniores, Cadetti e Seniores, mentre i Ragazzi/e saranno impegnati dal 9 all’11 agosto. Il 19enne Grifò si è qualificato per i 50, 100 e 200 farfalla e vanta l’undicesimo accredito nei 100. Il suo compagno di squadra Sidoti (classe 2005) cercherà il 9 agosto un piazzamento di prestigio nei 100 dorso Ragazzi.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da Gianmarco e Riccardo – dichiara il vicepresidente della Power Team Luca Bombaci – è il meritato premio per i sacrifici che hanno fatto durante il periodo pandemico e per chi giornalmente li ha seguiti a bordo vasca, stimolandoli anche nei periodi privi di impegni agonistici. Il mio plauso va, però, all’intero gruppo, che ha dimostrato una lodevole maturità. Bravi davvero tutti”.