Jonica Fc: Dalla Campania arriva il giovane attaccante Alessandro Argentato

“Benvenuto Alex” si conclude così il post in cui la Società Jonica Fc annuncia il suo ultimo colpo di mercato: il giovane talento campano Alessandro Argentato, classe 2002.

Si tratta di un giovane attaccante, cresciuto nei vivai della Turris e della Casertana, per trovare la consacrazione nella squadra della Cavese che lo porta nella stagione 2020-21 all’esperienza con la maglia del Nola 1925 in Serie D. Genio e sregolatezza le sue doti (preferisce partire dall’esterno per accentrarsi e puntare a rete), di un giocatore ancora giovanissimo, una scommessa da parte dei dirigenti santateresini e dello staff tecnico, che credono nelle potenzialità del 19enne campano.

Alessandro Argentato, proviene da qualche mese di inattività, e’ stato più volte convocato nelle selezioni nazionali giovanili, queste le premesse adesso la parola passa al campo.

Scheda Giocatore: Alessandro Argentato. Città: Napoli. Nato il 14 Gennaio 2002. Ruolo: Attaccante. Altezza: 176

CARRIERA

2021-22 Jonica Fc Eccellenza

2020-21 Nola 1925 Serie D

2020-21 Cavese Juniores Nazionali U19

2019-20 Cavese Juniores (Allievi Nazionali) U19

Cresciuto nelle giovanili della Turris e Casertana.