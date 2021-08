Jonica Fc in Coppa Italia: i precedenti con il Città di Taormina

Solo due precedenti in Coppa Italia nella stagione 2019-20 tra la Jonica e Città di Taormina (ex Sporting Taormina), si sono affrontate nei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Promozione, a prevalere nei due incontri, grazie al doppio successo 2-0 nella gara di andata e netto 5-1 nella gara di ritorno, con la Jonica Fc che si qualifica per i Quarti di Finale.

Protagonista soprattutto nella gara di ritorno Juan Ortiz (doppietta), nella gara di andata risolvono La Forgia e Gallardo. Nel retour match oltre a Ortiz, Saglimbeni, Alessio Savoca e Giannetto. Nei due incontri solo una rete per i taorminesi, nella gara di ritorno (gol segnato al 91’) da Lupo.

Si tratta di una prima “volta” in Eccellenza, le due squadre si affrontano nel primo turno della Coppa Italia Eccellenza “Memorial Gianfranco Provenzano”

La prima gara al Comunale di Bucalo (Domenica 29 Agosto), il ritorno Domenica 5 Settembre 2021 sempre alle ore 16.00. Ad arbitrare la gara d’esordio che apre ufficialmente la stagione la terna formata da: Pierpaolo Longo di Catania con gli assistenti Giuseppe Torre e Andrea Calanni di Barcellona P.G.

2 Ottobre 2019 – Stadio Valerio Bacigalupo (Andata dei Sedicesimi di Finale Coppa Italia Promozione)

Jonica Fc 2 Sporting Taormina 0

Marcatori: 22’ La Forgia, 57’ Gallardo.

Jonica Fc: Pontet, De Zan (71’ Herasymenko), F. Lombardo, G. Savoca, Sanfilippo, Cardia (81’ Ninkovic), A. Savoca, Puglisi, La Forgia (56’ Ortiz), Longo (64’ Uscenti), Saglimbeni (51’ Gallardo). All: Dario Costantino.

Sporting Taormina: D’Antone, Vasta, Garrasi, Puglia, Caltabiano, D’Arrigo, Palazzolo, Mannino, Emanuele, Castorina, Franco. All: Giovanni La Mela.

Arbitro: Salvatore Marco Testaì di Catania. Assistenti: Sebastianella e Chillè di Messina.

Ammoniti: La Forgia e Ortiz (Jonica), Puglia (Sporting Taormina)

CRONACA

Jonica in vantaggio al 22’: calcio d angolo di Alessio Savoca colpo di testa vincente di La Forgia che batte il portiere avversario D’Antone.

Raddoppio della Jonica al 57’: palla a centrocampo con Ortiz che scarica su Longo, il quale con il mancino imbuca Gallardo che controlla la palla e di destro, con un bel diagonale, insacca alle spalle di D’Antone

16 Ottobre 2019 – Stadio Valerio Bacigalupo (Ritorno dei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Promozione)

Sporting Taormina 1 Jonica 5

Marcatori: 3’ Ortiz, 5’ Saglimbeni, 15’ A. Savoca, 35’ Giannetto, 51’ Ortiz, 91’ Lupo.

Sporting Taormina: Dantone, Vasta (76’ Caltabiano), Garrasi (34’ Ilardo, 48’ Lupo), Puglia, Zagami, D’Arrigo, Palazzolo (60’ Franco), Mannino, Famà, Castorina, Emanuele.

Jonica: Gugliotta, G. Savoca (54’ Manuli), Lombardo, Lucero, Sanfilippo, Giannetto (68’ Longo), A. Savoca, Puglisi, Ortiz (85’ Caminiti), Ninkovic (50’ Ferraro), Saglimbeni (76’ De Clò). All: Costantino.

Ammoniti: Puglia e Famà (Sporting Taormina), Ninkovic, Giannetto e Manuli (Jonica).

CRONACA

3’ Jonica in vantaggio: passaggio filtrante di Ninkovic per Alessio Savoca solo davanti al portiere decide di effettuare un assist al centro per Ortiz che mette alle spalle di Dantone.

Il raddoppio al 5: passaggio in profondità di Alessio Savoca intercettato da un difensore che libera il pallone arriva a Saglimbeni i cui sinistro supera D’Antone. Il tris porta la firma del duo “Savoca” cross di Giuseppe Savoca per Alessio Savoca che in area avversaria incrocia al volo sul secondo palo.

Il poker arriva al 35’: sugli sviluppi di un calcio d angolo, battuto da A. Savoca, trova Saglimbeni sul secondo palo, che di sinistro trova pronto il centrocampista Giannetto che di testa la insacca in fondo alla rete.

Chiude la cinquina l’argentino Ortiz in apertura di ripresa: perfetto cross di Saglimbeni, colpo di testa vincente di Ortiz. Il gol dei padroni di casa arriva al 91’: azione da calcio d’angolo con la sfera che arriva a Lupo che sigla il gol della bandiera.

di “M. Muscolino”