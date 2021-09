Rinnovata la collaborazione tra Fair Play Messina e Silvio Broli

L’Asd Fair Play Messina comunica di aver confermato la collaborazione con Silvio Broli che ricoprirà ancora il ruolo di Consulente scout. Professionista serio e preparato, tra i nomi più illustri del panorama calcistico italiano, Broli resterà nell’organigramma della società peloritana dopo gli eccellenti risultati raggiunti nella scorsa stagione e si occuperà di scouting e sviluppo strategico. L’obiettivo è cercare di espandere ulteriormente la realtà sportiva dell’Asd Fair Play Messina fuori dal territorio siciliano.

Broli vanta un curriculum di grande prestigio, ricco di incarichi importanti e da quest’estate è il Responsabile dell’area scouting della Cremonese, formazione che prende parte al campionato di Serie B. Una vita professionale trascorsa quasi interamente in Lombardia per lui con due stagioni da Direttore generale del Lecco, cinque da Responsabile del settore giovanile del Brescia e nove al Milan prima come Responsabile dell’attività di base e poi come Responsabile delle scuole calcio internazionali rossonere.

Docente sportivo sia all’Accademia dello Sport di Pesaro che nelle aule di Coverciano, nelle ultime stagioni Broli è stato anche consulente sportivo di alcune società dilettantistiche lombarde come Vighenzi e Ospitaletto.