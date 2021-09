Partnership tra Città di Taormina e Acqua Cavagrande

Asd Città di Taormina e Acqua minerale Cavagrande sono lieti di annunciare la partnership che vedrà il brand leader nel mercato delle minerali in Calabria e Sicilia diventare l’acqua ufficiale della squadra biancazzurra.

L’accordo tra Asd Città di Taormina e Acqua minerale Cavagrande prevede la fornitura e l’utilizzo esclusivo di Acqua Cavagrande durante gli allenamenti e le partite ufficiali della prima squadra e delle formazioni giovanili dell’Asd Città di Taormina. Il marchio Cavagrande sarà presente nei backdrop societari e potrà contare su un banner personale allo stadio Valerio Bacigalupo di Taormina.

Acqua Cavagrande sgorga a Milo (in provincia di Catania), proprio alle falde dell’Etna, da una sorgente incontaminata e protetta dalle rocce millenarie del prezioso vulcano. È l’acqua minerale che nasce per i siciliani e dai siciliani è amata ed è per questo che contribuisce con grande piacere e intensità alla promozione e allo sviluppo delle eccellenze del nostro territorio.

Un connubio, quello tra Asd Città di Taormina e Acqua minerale Cavagrande, che certifica la volontà delle due realtà di confermare ulteriormente la propria sicilianità, con la squadra di calcio che punta a consolidare il brand Taormina nello sport anche grazie alla partnership con Cavagrande, marchio siciliano di eccellenza.