2^ Cat. – Pubbicato il Calendario, nel Girone D subito Real Antillo – Real Rocchenere

Dopo la compilazione dei Gironi, è arrivato il calendario del campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2021-22. Si parte Domenica 26 Settembre 2021 con la disputa della prima giornata un cammino di 22 giornate per chiudere il tutto il 3 Aprile 2022.

Il Girone di Andata si concluderà il 19 Dicembre 2021, per riprendere con la prima di ritorno (Domenica 9 Gennaio 2022). Una pausa di 15 giorni, si giocherà il 30 Gennaio (quarta Giornata), per riprendere il 20 Febbraio (quinta Giornata), per finire il 3 Aprile 2022 con la 22^ Giornata.

Le squadre del versante jonico messinese (Atletico Pagliara, Real Rocchenere, Real Antillo, ad eccezione del Real Itala Zagami, sono state inserite nel Girone D, insieme a quelle della Valle dell’Alcantara (Città di Francavilla, Kaggi e S. Domenica Vittoria) e le catanesi ( Castiglione di Sicilia, Città di Linguaglossa, Giovanile Mascali, Virtus Calcio Maletto e Virtus Etna).

Giocheranno di Sabato: Città di Linguaglossa, Kaggi e Virtus Etna, orario ufficiale.

Turno di riposo: l’Atletico Pagliara (4 Giornata), Real Rocchenere (5 Giornata), 8 Giornata (Real Antllo), Kaggi (9 Giornata).

I Derby: Alla prima giornata Real Antillo – Real Rocchenere (Domenica 26 Settembre, il ritorno Domenica 9 Gennaio 2022). Alla sesta Atletico Pagliara – Real Antillo (Domenica 14 Novembre 2021, il ritorno il 27 Febbraio 2022). La stracittadina Atletico Pagliara – Real Rocchenere alla 10 Giornata (Domenica 12 Dicembre 2021, il ritorno 27 Marzo 2022).

La prima giornata: Debuttano fra le mura amiche l’Atletico Pagliara affronterà il Kaggi, il Real Antillo riceverà al Comunale “C. Smiroldo” il Real Rocchenere, il Città di Francavilla contro la Giovanile Mascali, il S. Domenica riceverà il Castiglione, infine Virtus Etna – Virtus Calcio Maletto.

IL CALENDARIO COMPLETO DI SECONDA CATEGORIA 2021-22