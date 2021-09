Acquisto lampo della Valdinisi Calcio: l’esterno Marco Gentilesca

Acquisto lampo da parte della Valdinisi Calcio, alla corte di mister Roberto Frazzica a poche ore dalla trasferta sul campo del Pro Falcone (gara valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione), arriva il messinese Marco Gentilesca “l’esterno classe 96 con il vizio del gol, accasatosi con il Milazzo a inizio stagione – si legge nel comunicato della Società – ha deciso con convinzione ed entusiasmo di sposare il progetto biancorosso”.

Si arricchisce di un altro elemento di spessore la rosa affidata a mister Roberto Frazzica che già nella gara di domenica ha fatto il suo esordio in maglia biancorossa subentrando al 27’ della ripresa al posto di Romeo. Alcuni giorni prima il Direttore Sportivo aveva concluso un’altra operazione in entrata dal Città di Taormina è arrivato il giovane difensore classe 2004 Sebastian Brunetto.

Chi è Marco Gentilesca? Difensore, classe ’96 può essere adattato anche come esterno di centrocampo, una carriera iniziata nel settore giovanile della Reggina Calcio dove ha fatto tutta la trafila, poi la sua prima esperienza in prima squadra nella Nuova Gioiese in Serie D (2014-15), la stagione successiva esperienza pugliese con il Gravina. Nella stagione 2016-17 la sua prima esperienza in terra siciliana con la Messana nel campionato di Promozione, segue il Gescal l’anno successivo.

In questi ultimi due anni 60 presenze, due reti con la Messana e 3 con il Gescal. Nell’estate del 2018 sceglie di indossare la maglia della Jonica neopromossa in Eccellenza, dopo 15 giorni dalla firma dell’accordo, Marco Gentilesca fa “dietrofront” i primi di Agosto si trasferisce in Calabria alla Vigor Lamezia nel campionato di Promozione. Una breve esperienza durata fino alla fine di Ottobre per passare con il mercato di Dicembre alla compagine dell’Asd Capo Vaticano in Prima Categoria. Adesso il ritorno in Sicilia con la nuova esperienza con la maglia del S. Alessio.

Scheda Atleta: Marco Gentilesca. Data di Nascita: 8 Aprile 1996. Città: Messina. Ruolo: Difensore/Centrocampista

Palmares:

1 Campionato di Eccellenza Pugliese 2015-16 (Gravina),

1 Coppa Italia Eccellenza Calabra 2015-16 (Gravina).

Tre convocazioni nella Nazionale Under 17.

Carriera

Sett. 21 Valdinisi Calcio Promozione

2021-22 SS Milazzo Promozione

2020-21 Pgs Luce Messina 1^ Categoria 2 Reti

2019-20 S. Alessio 1^ Categoria. 2 Reti

Dic.18 Capo Vaticano 1^ Categoria Calabra 4 Reti

2018-19 Vigor Lamezia Promozione

2017-18 Gescal Promozione 30 Presenze 3 reti

2016-17 Messana Promozione 30 presenze 2 reti

2015-16 Fbc Gravina Eccellenza Puglia 30 presenze 6 reti

2014-15 Nuova Gioioese Serie D 27 presenze 4 reti

2013-14 Reggina Calcio Settore Giovanile 6 presenze

2012-13 Reggina Calcio Settore Giovanile 2 presenze