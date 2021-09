Casalvecchio Siculo “squadra ringiovanita” nove i volti nuovi su tutti il trio Tavilla-Iervolino-Manuli

Un parco di 32 giocatori tra lo zoccolo duro che ha portato i colori giallorossi del Casalvecchio Siculo in pochi anni dalla Terza alla Prima Categoria (terza stagione consecutiva) e i nuovi volti con il Direttore Sportivo Vittorio Tamà sempre operativo nel ringiovanire la squadra puntando su giovani dal futuro roseo, supportati dall’esperienza di alcuni giocatori di qualità tecniche elevate. Alla corte di mister Moschella sono arrivati, gli attaccanti Antonino Tavilla e Emilio Iervolino, i giovani, Manuel Lucifora, Andrea Leo, Giuseppe Manuli, Carmelo Garufi e Lorenzo Silvio altri due giocatore di qualità Giovanni Mento e Christian Rizzo.

Il mercato sontuoso casalvetino ha nell’attaccante Antonino Tavilla il colpo ad effetto dal DS Vittorio Tamà, l’attaccante classe 1990 proveniente dal Fiumedinisi, con una carriera Iniziata nel settore giovanile dell’Acr Messina, la trafila nelle varie categorie, poi due stagioni 2005-2006 e 2006-2007 negli Allievi Nazionali. Nella stagione successiva colleziona ben 26 presenze nella Primavera giallorossa con il debutto in prima squadra nel campionato di Serie B. Con la rinascita del Messina che riparte dalla Serie D, Tavilla gioca due campionati con la maglia peloritana, 27 presenze nella stagione 2008-09, la stagione successiva colleziona solamente 11 presenze.

Nel dicembre 2010 riparte dall’Eccellenza con la maglia dell’Enna. Nel 2011-12 si trasferisce in Sardegna dove gioca in promozione con il Ghilarza Calcio. La stagione in Veneto con il Fcd Dolo in Serie D. Dal Veneto in Calabria nel 2013-14 in Eccellenza con il Bocale, Villese in promozione (22 presenze e 7 gol), 2015-16 con la maglia della Bagnarese sempre in Promozione. Per fare ritorno in Sicilia a S. Teresa con la maglia della Jonica (2016-17) in Promozione: 13 presenze, 4 gol realizzati in campionato, tre presenze in Coppa Italia. Nella stagione 2017-18 si trasferisce alla Valdinisi due stagioni una finale play-off persa e il vittorioso campionato vinto (2018-19). Le ultime due stagioni nelle file del Fiumedinisi

Diversi i volti nuovi che hanno deciso di sposare il progetto del Casalvecchio Siculo, iniziamo dal primo annuncio l’esterno sinistro Lorenzo Silvio (ndr il giocatore porta fortuna, specialista in “promozioni”, un giocatore che può ricoprire sia ruoli offensivi, può essere utilizzato anche nel reparto difensivo. Dal settore giovanile dell’Akron Savoca arriva il giovane esterno destro con ampi margine di miglioramento doti fisiche e atletiche, tecnica e grinta, sono gli ingredienti Manuel Lucifora.

Altro giovane in prospettiva classe 2004 Andrea Leo, cresciuto nelle giovanili dell’Akron Savoca, l’ex biancazzurro è alla sua prima esperienza in Prima Squadra in un Campionato di Prima Categoria.

Nel reparto difensivo arriva Giuseppe Manuli, esterno o centrale, riesce ad essere molto duttile e adattarsi a diversi ruoli, proviene dalla Jonica Fc dove ha esordito nel campionato di Eccellenza.

Dai giovani ad un vetarano comel’attaccante Emilio Iervolino, classe 1982 con diversi campionati alle spalle tra prima e promozione, con le maglie della Robur e Desport Gaggi, oltre alla partecipazione a diversi campionati di beachsoccer.

Un mercato messo in atto da Vittorio Tamà che ha portato a vestire la maglia del Casalvecchio l’attaccante Giovanni Mento, ex Valdinisi, il centrocampista Christian Rizzo, diversi campionati con la maglia dello Sportinsieme, Akron Savoca, S. Alessio, Agostiniana. A chiudere il mercato nelle ultime ore altro nuovo arrivo il giovane Carmelo Garufi dal settore giovanile della Jonica Fc.

Soddisfatto mister Alessandro Moschella: “Si tratta di una squadra ringiovanita, molti classe 2004 inseriti per farli crescere sotto la grande esperienza dei più grandi. Una squadra che ha perso elementi importanti, come Lombardo Federico ed Ivan Briguglio”. Gli obiettivi? “Sicuramente un campionato non facile da affrontare, ma come sempre primo obiettivo mantenere la categoria e poi sperare di migliorare domenica dopo domenica”

La Rosa del Casalvecchio Siculo stagione 2021-22

Portieri: Miceli Carmelo e Tino Ferraro

Difensori: Nipo Marco, Di Bartolo Giancarlo, Manuli Giuseppe, Lando Lorenzo, Miano Cristian, Ferraro Luigi

Lucifora Manuel, Bondi Riccardo, Fabio Fava, Trimarchi Salvatore e Stefano Triolo

Centrocampisti: Rovito Domenico, Cicala Cosimo , Garufi Nino, Smiroldo Onofrio, Curcuruto Domenico, Chillemi Christian, Bongiorno Carmelo, Rizzo Cristian, Leopardi Felice

Attaccanti: Spadaro Antonio, Maggioloti Francesco, Tavilla Antonio, Mento Giovanni, Gabriel Miano, Leo Andrea, Lama Antonio, Emilio Iervolino, Paolo Leo, Jacopo Cassaniti

Staff Tecnico: Allenatore Moschella Alessandro, Collaboratori: Cisto Salvatore e Albano Enzo. Preparatore dei portieri: Noto Giovanni