La “maglia del tifoso” per sostenere l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Messina e l’Associazione Universo Messina a sostegno dei progetti di ricerca, d’informazione e di risposta ai tantissimi giovani con sclerosi multipla.

Appuntamento coi tifosi biancoscudati a piazza Duomo domenica 3 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, per celebrare la giornata del dono e sostenere la solidarietà. In quella sede sarà possibile ordinare e acquistare la “maglia del tifoso” con lo stemma “Jasu” assieme all’ormai celebre “sacchetto di mele” Aism al costo di 25 euro.

In questo periodo di difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria, in Italia purtroppo le oltre 130.000 persone con sclerosi multipla, circa 11.000 in Sicilia, e le loro famiglie stanno vivendo un’emergenza nell’emergenza. Ogni giorno donne, uomini e giovani incontrano enormi problemi nel reperire farmaci, per accedere alle terapie a causa della limitazione funzionale dei centri sanitari, dei centri riabilitativi e della concreta “assenza” di assistenza domiciliare. Non possiamo fermarci e stiamo cercando il più possibile di far fronte ad ogni richiesta e necessità di oggi e di domani, perché nessuno debba mai sentirsi escluso e per continuare a dare speranza e assistenza ad ognuno.

Universo Messina incontra la città, la abbraccia attraverso le generazioni fino all’antica Zancle, fino all’anno 757 a.C. dove tutto ebbe inizio. Lo fa attraverso una maglia dedicata ai colori giallorossi, simbolo di Messina, della Sua Anima. Una maglia il cui ricavato delle vendite andrà ad Aism Messina. Forza Messina, insieme più forti.

Confidando, del Vostro sensibile riscontro, ringraziandoVi, porgiamo i più cordiali saluti.

Il Presidente AISM Messina Il Presidente Universo Messina

Maria Antonietta Contenta Giulio Gennaro