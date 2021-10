Sandro Morgana: “Soddisfatto per questa prima fase dei campionati di calcio”

“Sta andando tutto molto bene, abbiamo completato gli organici fino alla seconda categoria, anche la Terza categoria e la serie D di calcio a cinque stanno andando molto bene, le iscrizioni sono in netto aumento”. Più che soddisfatto il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, per questa prima fase dei campionati di calcio.

“C’è tanta voglia di tornare a giocare a calcio e di tornare a giocare soprattutto in sicurezza. Il green pass obbligatorio per scendere in campo è una tutela per tutti”. Giorno 21 Novembre a Palermo arriverà il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “E’ una data importante, il presidente riceverà anche il “Paladino d’oro” e aspettiamo questo incontro con il Presidente federale. Gravina sta facendo tante cose importanti per il panorama calcistico italiano, sta preparando la riforma dei campionati che noi sosteniamo e sta dando un indirizzo di rinnovamento alla federazione”.