Per la prima casalinga la Top Spin Messina affronterà la Marcozzi Cagliari

Dopo la rotonda vittoria per 4-0 a Prato, all’esordio, la Top Spin Messina Fontalba si prepara in vista del primo impegno interno stagionale. Venerdì 15 ottobre, nella palestra di Villa Dante, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio affronterà la Marcozzi Cagliari nel quadro della seconda giornata del campionato di Serie A1 di tennistavolo maschile. L’orario di inizio del match, precedentemente previsto per le 17, è stato posticipato alle 19 a seguito degli accordi intercorsi tra le due società dopo la richiesta avanzata dagli ospiti.

Per la Top Spin Messina Fontalba, a caccia del bis per dare continuità al convincente debutto in terra toscana, si tratterà dell’atteso ritorno in campo davanti ai propri tifosi che potranno accedere all’impianto ed assistere all’incontro esclusivamente se muniti di Green Pass e previa prenotazione, date le attuali limitazioni alla capienza. Il tecnico Wang Hong Liang schiererà il trio formato da Marco Rech Daldosso, Matteo Mutti e Yaroslav Zhmudenko. Per l’atleta proveniente dal Milano Sport e l’esperto ucraino, in particolare, sarà la prima casalinga in assoluto con la maglia della Top Spin. Non sarà presente per questo appuntamento, invece, il portoghese João Monteiro.

<<Abbiamo iniziato il campionato di A1 al meglio. Tutti i ragazzi hanno giocato in maniera splendida – commenta il presidente Giuseppe Quartuccio – ottenendo una netta affermazione su Prato che, a mio avviso, è una formazione di tutto rispetto che darà filo da torcere a tutte. Ci avviciniamo all’esordio in casa dove, con grande emozione, presenteremo finalmente la squadra ai nostri tifosi. Il pubblico è per noi una componente importantissima che spesso ha fatto la differenza>>.

La Marcozzi è reduce dal successo per 4-2 sul TT Reggio Emilia Ferval maturato nel turno inaugurale. Nell’organico spicca il grande ex Antonino Amato, alla seconda stagione tra le file dei sardi dopo gli importanti trascorsi alla Top Spin con cui ha vissuto una lunga e indimenticabile esperienza, durata dal 2016 al 2020, vincendo da protagonista uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Insieme al pongista palermitano, sotto la guida del coach Stefano Curcio, figurano nel roster il cubano Jorge Moises Campos Valdes, il russo Denis Ivonin (ex Verzuolo) ed il classe 2003 Tommaso Giovannetti, n. 16 del ranking italiano. (Messina, 13 ottobre 2021)

Il programma della 2^ giornata (15/17 ottobre 2021):

15/10 h 19 Top Spin Messina Fontalba-Marcozzi Cagliari

16/10 h 17 Tennistavolo Norbello-Il Circolo Prato 2010

16/10 h 19.30 TT Reggio Emilia Ferval-Apuania Carrara

17/10 h 15 GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-Tennistavolo Castel Goffredo