Campionati Nazionali: al Tennis Curcuraci 16- 17 Ottobre i titoli Over 40, 70 e del Doppio Misto

È ormai tutto pronto per le fasi finali dei Campionati Nazionali di Tennis UNVS 2021 che si svolgeranno domani (sabato 16) e domenica 17 ottobre a Messina sui campi in terra rossa del nuovo Tennis Curcuraci. L’evento viene curato dalla sezione “Anna Rita Sidoti” del presidente Andrea Argento, scelta del Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport per organizzare la prestigiosa manifestazione. Direttore del torneo è Pietro La Spada, referente UNVS per il tennis.

Al Tennis Curcuraci Messina, in un intenso week-end di gare, si assegneranno i titoli Over 40, Over 70 e del Doppio Misto. Ufficiale la partecipazione delle squadre di Massa, Reggio Calabria, Treviso e Pavia, oltre a quelle dei padroni di casa. Per l’UNVS Messina giocheranno nella formazione Over 40 Graziano Bombaci, Roberto Fucile, Pietro La Spada (cap.), Emanuele La Spada, Fabio Pino, Giovanni Toscano. Nell’Over 70 Giovanni Briguglio, Antonio Carnabuci, Nunzio Maisano, Biagio Migliore (cap.), Salvatore Cucinotta. Nel Doppio Misto saranno impegnati Lia Currò e Roberto Fucile.

Dopo la cerimonia d’apertura, prevista sabato alle ore 9, prenderanno il via gli incontri, a partire dalla finale Over 40 Messina-Massa. In programma anche le semifinali Over 70 Messina-Treviso e Pavia-Massa e la finale del Doppio Misto tra Messina e Reggio Calabria. Domenica, al termine delle finali 1° e 2° posto e 3° e 4 ° posto Over 70, la premiazione e la cerimonia di chiusura dei Campionati Nazionali di Tennis UNVS 2021. (Messina, 15 ottobre 2021)

PROGRAMMA CAMPIONATI NAZIONALI DI TENNIS UNVS

Tennis Curcuraci, 16/17 ottobre 2021

SABATO 16 OTTOBRE

Ore 9:00 CERIMONIA D’APERTURA

Ore 9:30 Campo 1 FINALE OVER 40 Messina-Massa

Ore 9:30 Campo 2 SEMIFINALE OVER 70 Messina-Treviso

Ore 13:00 PRANZO

Ore 15:30 Campo 1 FINALE DOPPIO MISTO Messina-Reggio Calabria

Ore 15:30 Campo 2 SEMIFINALE OVER 70 Pavia-Massa

Ore 20:30 CENA DI GALA PRESSO HOTEL LE DUNE

DOMENICA 17 OTTOBRE

Ore 9:00 Campo 1 FINALE 1°-2° POSTO OVER 70

Ore 9:00 Campo 2 FINALE 3°-4° POSTO OVER 70

Ore 12:30 PREMIAZIONE E CERIMONIA DI CHIUSURA