Scherma Sicilia: Terzo posto per Giovanni Sinatra al GP Giovanissimi “Renzo Nostini”

RICCIONE – Il Playhall di Riccione ha ospitato l’ottava giornata di gare del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving.

Nella spada maschile arriva una medaglia per la Sicilia, a conquistarla è Giovanni Sinatra del Cus Catania che sale sul terzo gradino del podio. La gara è stata vinta da Nicolò Sonnessa del Circolo Schermistico Forlivese che in finale ha superato alla priorità 11-10 Edoardo Lo Conte (Uisp Scherma Orvieto). Sinatra si è fermato in semifinale contro Edoardo Lo Conte 15-12, dopo aver battuto ai quarti Riccardo Perrone (Pro Patria 1883 Milano).

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SPADA MASCHILE RAGAZZI – Riccione, 16 ottobre 2021

Finale

Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese) b. Lo Conte (Uisp Scherma Orvieto) 11-10

Semifinali

Lo Conte (Uisp Scherma Orvieto) b. Sinatra (Cus Catania) 15-12

Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese) b. De Michieli (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) 15-9

Quarti

Sinatra (Cus Catania) b. Perrone (Pro Patria 1883 Milano) 15-7

Lo Conte (Uisp Scherma Orvieto) b. Bruzzone (Scuola di Scherma Leon Pancaldo) 15-5

Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese) b. Sciuto (Accademia Greco Caltagirone) 15-8

De Michieli (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) b. Balasso (Veronascherma) 15-8

Classifica (150): 1. Nicolò Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese), 2. Edoardo Lo Conte (Uisp Scherma Orvieto), 3. Federico De Michieli (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 3. Giovanni Sinatra (Cus Catania), 5. Alvise Balasso (Veronascherma), 6. Enea Bruzzone (Scuola di Scherma Leon Pancaldo), 7. Salvatore Sciuto (Accademia Greco Caltagirone), 8. Riccardo Perrone (Pro Patria 1883 Milano).

Di “Andrea Cataldo”