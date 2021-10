Tennis, festa dello al Club Curcuraci per i Campionati Nazionali UNVS 2021

Si sono svolte sabato e domenica scorsi a Messina, nella splendida cornice del nuovo Tennis Club Curcuraci, le fasi finali dei Campionati Nazionali di Tennis UNVS 2021.

Ha riscosso ampi consensi il prestigioso evento organizzato dalla sezione peloritana “Anna Rita Sidoti” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport presieduta da Andrea Argento. Alla presenza del consigliere nazionale UNVS Filippo Muscio e del componente della commissione d’appello Pietro Risuglia sono stati assegnati i titoli Over 40, Over 70 e del Doppio Misto. A dirigere il torneo, che ha visto partecipare le squadre di Messina, Massa, Treviso, Pavia e Reggio Calabria, è stato Pietro La Spada, referente UNVS per il tennis.

Dopo la cerimonia d’apertura, con l’esecuzione dell’inno nazionale suonato dalla banda musicale della Brigata Aosta, hanno preso il via gli incontri, animati dal sano spirito sportivo dei veterani.

Nella finale Over 40 Messina si è imposta battendo Massa 3-0 grazie ai sigilli di Graziano Bombaci e Giovanni Toscano nei singolari e di Roberto Fucile e Fabio Pino nel doppio.

Tra gli Over 70 Treviso-Messina 3-0 e Massa-Pavia 3-0 nelle due semifinali. In finale 1° e 2° posto Massa ha superato 3-0 Treviso, conquistando il titolo. Per il 3° e 4° posto Pavia-Messina 3-0. Nel Doppio Misto, infine, successo in due set della coppia messinese composta da Lia Currò e Roberto Fucile nei confronti di Zumbo e Votano di Reggio Calabria. A conclusione dell’evento si sono tenute le premiazioni e la cerimonia di chiusura, con il delegato provinciale FIT, Roberto Branca e il coordinatore nazionale circuito FITPRA, Maurizio Costa.

Il presidente della sezione UNVS di Messina, Andrea Argento, si è detto pienamente soddisfatto per il buon esito della manifestazione: <<Dopo le difficoltà legate al Covid si è trattato del primo vero grande evento curato dalla nostra sezione in cui siamo riusciti a far scendere gli atleti in campo. Siamo orgogliosi di aver portato nella nostra città un appuntamento del genere, avendo dato la possibilità ai nostri atleti di confrontarsi con dei giocatori che provengono da tutte le parti d’Italia. Il nostro è stato uno straordinario lavoro di squadra e dopo questo primo evento speriamo di organizzarne tanti altri in futuro, anche perché abbiamo riscontrato il gradimento sia dei referenti dell’UNVS nazionale che ringraziamo per la loro presenza ed il sostegno e di chi ha alloggiato a Messina e giocato in questa splendida struttura>>.

Sulla stessa lunghezza d’onda il commento del direttore del torneo, Pietro La Spada: <<Serve la collaborazione di tutti per organizzare eventi di questo tipo. Il lavoro di squadra viene sempre premiato, occorre curare anche i piccoli dettagli. Il presidente Argento è stato di grande aiuto, così come lo staff del Circolo e i soci della sezione UNVS di Messina che si sono prodigati affinché tutto si svolgesse nella miglior maniera possibile. La chicca è stata poi la banda musicale della Brigata Aosta che ha dato valore alla manifestazione. Le rappresentative presenti sono state di buon livello e hanno dato vita a ottime gare>>. (Messina, 19 ottobre 2021)

RISULTATI CAMPIONATI NAZIONALI DI TENNIS UNVS

Tennis Club Curcuraci, 16/17 ottobre 2021

FINALE OVER 40 Messina-Massa 3-0

Bombaci b. Santucci 6-3, 6-2

Toscano b. Sirgiovanni 6-0, 6-1

Fucile/Pino b. Spediacci/Calevro 6-3, 6-2

SEMIFINALE OVER 70 Treviso-Messina 3-0

Sogliani b. Briguglio 6-1, 6-3

Agostinetto b. Maisano 6-1, 6-2

Fantin/Cendron b. Migliore/Cucinotta 6-1, 6-2

SEMIFINALE OVER 70 Massa-Pavia 3-0

Ramacciotti b. Paganuzzi 7-5, 6-1

Graziani/Polacci b. Zanellini/Dallera 6-1, 6-0

Pavia ha rinunciato a disputare il terzo match

FINALE 1°-2° POSTO OVER 70 Massa-Treviso 3-0

Ramacciotti b. Sogliani 6-1, 6-1

Graziani/Polacci b. Fantin/Cendron 6-0, 3-1 (rit.)

Treviso ha rinunciato a disputare il terzo match

FINALE 3°-4° POSTO OVER 70 Pavia-Messina 3-0

Dallera b. Maisano 6-1, 6-1

Paganuzzi b. Briguglio 6-2, 6-3

Paganuzzi/Beligni b. Migliore/Carnabuci 6-1, 6-1

FINALE DOPPIO MISTO Messina-Reggio Calabria

Fucile/Currò b. Zumbo/Votano 6-3, 6-1