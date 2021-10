Gold & Gold Messina e Fortitudo Messina, un derby nel nome di Haitem Fathallah

Dopo il successo esterno sul campo del Castanea, la Gold & Gold Messina torna tra le mura amiche per affrontare il secondo derby cittadino consecutivo. Ospiti degli scolari, nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah, saranno i nero verdi della Fortitudo Messina di Claudio Cavalieri. Il derby arriva in un momento molto particolare, nel quale, al di là del confronto sul campo, le due squadre onoreranno la memoria di Fathallah. Haitem ha indossato per tre stagioni la canotta della Basket School ed era in forza alla Fortitudo dalla scorsa stagione.

Prima del derby, al “PalaMili” sarà scoperta una targa commemorativa dedicata allo sfortunato cestista agrigentino. Fortitudo e Basket School hanno richiesto al Commissario Straordinario della FIP Sicilia, Cristina Correnti, che vengano avviate, con la Città Metropolitana di Messina, le procedure per l’intitolazione ufficiale del Palazzetto dello Sport di Mili, ad oggi privo di intitolazione, allo stesso Haitem Fathallah.

Il calendario mette di fronte due squadre imbattute che in classifica hanno quattro punti, entrambe con una partita in meno. Chi riuscirà a conquistare il successo rimarrà a punteggio pieno in vetta alla graduatoria. Sul derby del PalaMili abbiamo sentito il coach della Gold & Gold Messina, Pippo Sidoti, nonostante la sua lunga esperienza, non nasconde l’emozione per un derby particolare: “Lo stato d’animo non è dei migliori, la società siciliana in generale e la pallacanestro hanno perso una persona dalle grandi qualità. Io non mi sono voluto esprimere in questi giorni perché ho vissuto intimamente il dolore per la perdita di Fathallah. Il nostro pensiero sarà rivolto a Haitem, un ragazzo che ho avuto il piacere di allenare, l’ho apprezzato per le sue qualità tecniche e umane. Un ragazzo eccezionale che ci mancherà tantissimo”.

Coach malgrado tutto il campionato continua… “Si, la vita e il basket continuano, il calendario ci mette di fronte la Fortitudo. Come tutti i derby si prevede grande agonismo. Le due squadre si presentano con quattro punti in classifica a testa, sarà una gara difficile, ma noi dobbiamo proseguire per la nostra strada e migliorare, domenica dopo domenica dal punto di vista fisico e tecnico. Veniamo da due vittorie importanti e vogliamo proseguire il nostro percorso con una prestazione di spessore. Solo giocando una buona pallacanestro possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

La palla a due della stracittadina tra la Gold & Gold Messina e la Fortitudo sarà lanciata alle 18:00 di domenica 31 ottobre. Dirigeranno il match i fischietti messinesi Sara Sciliberto e Carlo D’Amore. Il derby sarà trasmesso in diretta, streaming, a partire dalle 17:50, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messinasportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento tecnico di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.