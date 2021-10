L’ex attaccante della Jonica Fc Santiago Torres Martinez è un nuovo giocatore della Fc Leonzio

La FC Leonzio 1909 è lieta di annunciare l’innesto di un nuovo giocatore nella rosa affidata alla guida di mister Marco Coppa.

Si tratta dell’attaccante, classe ’98, di origine argentina Santiago Torres Martinez. Cresciuto nelle giovanili dell’Estudiantes di Buenos Aires, il giocatore argentino è una punta centrale capace, all’occorrenza, di spaziare su tutto il fronte offensivo. Giunto in Italia nel 2020, Torres ha già avuto modo di conoscere il calcio siciliano grazie alle sue esperienze al Due Torri ed allo Jonica, tra Promozione ed Eccellenza, ma ha anche “assaggiato” le categorie superiori con le esperienze nelle fila della formazione calabrese del Rotonda e dei pugliesi della Virtus Matino.

Il giocatore sudamericano non nasconde l’entusiasmo per la nuova avventura professionale: “Ho scelto la Leonzio perché mi ha convinto il progetto della società e, inoltre, volevo tornare in Sicilia, dove mi sono trovato benissimo. Non vedo l’ora di aggregarmi ai miei nuovi compagni. Qualcuno di loro l’ho conosciuto da avversario, nella passata stagione. Porto con me la voglia di far bene ed aiutare il gruppo, ovviamente con i gol”.

Il neo-bianconero, poi, aggiunge: “Sono un attaccante a cui piace lottare con i difensori. Cerco di puntarli, trovare lo spazio e calciare in porta, quando possibile. Mi piace anche giocare con e per la squadra. L’obiettivo che mi propongo? Ottenere il massimo per la Leonzio”.

L’attaccante argentino, arrivato nelle scorse ore a Lentini, è già a disposizione di mister Marco Coppa.

di “Dario Giuffrida”