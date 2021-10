LND Sicilia “emergenza maltempo” rinviate diverse partire di Eccellenza, Coppa Italia e Calcio Giovanile

ll maltempo che ha flagellato la Sicilia Orientale condiziona irrimediabilmente il calcio siciliano. Su istanza delle società e, dopo aver analizzato, l’impossibilità reale di poter programmare le regolari sedute di allenamento, viste le ordinanze prefettizie e sindacali di chiusura degli impianti, la Lnd Sicilia ha disposto il rinvio di diverse partite nei campionati di Eccellenza, Coppa Italia di Promozione, calcio giovanile e femminile. “Ho ritenuto necessario affrontare la situazione emergenziale a tutti i livelli – ammette il presidente della Lnd siciliana, Sandro Morgana – esaminando le richieste senza fare distinguo. In tema di sicurezza non possiamo fare differenze. Le partite rinviate saranno recuperate alla prima data disponibile. Abbiamo evitato in questo modo, vista l’incertezza meteo, tante lunghe trasferte, contenendo possibili rischi”.

Eccellenza

Girone B:

Jonica Fc – Città di Taormina

Carlentini Calcio/Real Siracusa Belvedere,

Fc Aci S.Antonio Calcio/Atletico Catania,

Santa Croce/Acicatena,

1946 Igea/FC Leonzio 1909 del 31.10.2021 ore 15.00.

Virtus Ispica/Ragusa Calcio

Nebros/Palazzolo

Città di Siracusa/Fc Città di Viagrande del 31.10.21

Coppa Italia Promozione:

Sporting Eubea/ Gymica Scordia (giocasi il 17 Novembre ore 14.30)

Città di Comiso/Mazzarrone (giocasi Domenica 7 Novembre)

Frigintini/Modica (giocasi Domenica 7 Novembre)

Atletico 1994/Megara 1908 (giocasi Sabato 6 Novembre ore 14.30)

Fc Motta/Real Aci (giocasi Sabato 6 Novembre ore 14.30)

Gescal/Città di Calatabiano (giocasi Sabato 6 Novembre ore 14.30)

Femminile: Camaro 1969/Santa Lucia del 30.10.2021 ore 20.00

CALCIO GIOVANILE

Under 17, Girone E:

Ragazzini Red-Città di Mascalucia,

Real Catania-Katane Soccer,

Teamsport-Academy Katane,

Invictus-Real Trinacria,

Junior Catania-Acireale,

La Meridiana-Fc Belpasso,

Pro Calcio Catania-Stella Nascente.

Girone F:

Accademia Siracusa-Rari Nantes,

Ispica-Misterbianco,

Modica Airone-Real Siracusa,

Paternò-Calcio Scicli,

Rg-Real Gela,

Palazzolo-Santa Maria,

Virtus Avola-Atletico Vittoria.

Girone D Under 15: Jonia-Jonica.

Girone E:

Katane Soccer-La Meridiana,

Real Trinacria-Santa Sofia,

Academy Katane-Teamsport Millennium,

Fc Belpasso-Ragazzini Red,

Masterpro-Stella Nascente,

Misterbianco-Paternò.

Girone F: Atletico Vittoria-Rari Nantes.

Under 14: La Meridiana-Catania Nuova e Rari Nantes-Cl Calcio.