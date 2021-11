SuperLab: rinviata la conferenza stampa di presentazione dei corsi di guida sicura

“A causa del maltempo la conferenza stampa indetta per questa mattina (Mercoledi 17 Novembre) relativa alla presentazione dei corsi di guida sicura a Riposto è stata rinviata a data da destinarsi”

Super Lap Ads è un’associazione sportiva “no profit” che nasce dalla passione per il motorsport. Regolarmente iscritta al Coni ai fini sportivi e iscritta al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, Super Lap, organizza eventi in circuito, corsi di guida sicura, corsi di guida sportiva aperti a piloti di tutti i gradi di esperienza, anche dilettanti, ai quali proponiamo sessioni di coaching per sperimentare la grinta in tutta sicurezza, propria e della vettura.

Ci piace coinvolgere e aggregare appassionati e proporre nuove iniziative per condividere questo sport che amiamo.

Livia Magnano, nella vita manager e startupper vulcanica, si avvicina al mondo del motorsport in età già adulta, con impegno, passione e curiosità. Inizia il suo percorso sportivo sotto la guida dell’istruttore Walter Palazzo e tra il 2018 e il 2021, a bordo di una Porsche, partecipa ad alcune tappe di: Time Attack Sicilia, Time Attack Italia, Porsche Club GT e GT3isti Challenge.

Presidente e fondatore dell’asd Super Lap ha a cuore l’importanza della tecnica e della didattica come strumento fondamentale per la sicurezza, sia in pista che stradale, e si occupa del coordinamento della driving school.

Walter Palazzo, pilota e preparatore, da sempre a contatto con i motori coronando la sua brillante carriera sportiva con il titolo di istruttore Aci Sport. Nel 1993 si affaccia al mondo delle competizioni facendo il suo debutto agonistico nelle gare Off Road, e a partire dal 2009 diviene uno dei protagonisti delle competizioni GT nazionali correndo, dapprima in BMW, e successivamente in Porsche. Fondatore e Vice Presidente dell’asd Super Lap offre i suoi trent’anni di esperienza nel motorsport come istruttore impegnato nella didattica, sia su strada che in pista.

Laura Zappalà, pedagogista specializzata in counseling sistemico relazionale, figlia d’arte, inizia a coltivare la sua passione per il motorsport già dalla nascita seguendo il padre nelle competizioni sportive. Disputa la sua prima gara a 18 anni, ad una settimana dal conseguimento della patente di guida, nel Trofeo Fiat 500. Vince per due anni consecutivi il Campionato Italiano di Slalom e ha continuato per diversi anni a partecipare a competizioni sportive in diverse discipline.

_______________________________________________________________________________

DRIVING SCHOOL

Il corso di guida sicura si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire e migliorare le proprie capacità di controllo della vettura. Un’ora di teoria seguita da tre ore di pratica a bordo di una Mini Cooper con cambio manuale, eseguite da un istruttore ACI sport.

Affronteremo argomenti utili a conoscere meglio la macchina che guidiamo: pneumatici, dispositivi di sicurezza, traiettorie, posizione di guida, frenata di emergenza, evitamento ostacolo, sottosterzo, sovrasterzo.