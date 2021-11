La Pgs luce pronta per la seconda trasferta di fila ad Acireale

Seconda trasferta consecutiva per la Pgs Luce Messina, che affronterà domani (sabato 27 novembre, ndr), al “PalaVolcan”, l’Agriplus Acireale nella settima giornata del campionato di serie B di calcio a 5.

Si annuncia una sfida complicata per i biancazzurri, che incroceranno un avversario temibile e ben allenato da Stefano Bosco, terzo in classifica con una lunghezza di vantaggio proprio sui peloritani, come confermano le parole del portiere Giuseppe Russo: “Siamo reduci da ottime prove premiate da altrettante vittorie, in casa contro il Mascalucia e sul campo del Monreale, ma non vogliamo fermarci proprio sul più bello, per cui daremo il massimo ad Acireale contro una squadra ostica, sostenuta dai propri calorosi tifosi”.

Il tecnico Sergio Carnazza avrà a disposizione l’intero organico. Arbitreranno il confronto, che inizierà alle ore 16, i signori Antonio Turiano e Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria (cronometrista Sebastiano Monaco di Acireale).

GIOVANILE: Domenica (ore 11) la squadra Under 19 renderà visita al Bovalino C5 nel sesto turno del torneo nazionale di categoria. L’obiettivo è fornire una convincente prestazione contro una rivale quotata e dotata di calcettisti di talento.

Partite 7^ giornata Serie B (girone H): Agriplus Acireale-Pgs Luce Messina; Futsal Canicattì-Monreale; Casali del Manco-Mascalucia; Città di Palermo-Ecosistem Lamezia; Meriense-Mortellito; Siac Messina-Soccer Montalto.

Classifica: Città di Palermo e Ecosistem Lamezia 16; Agriplus Acireale 13; Pgs Luce Messina 12; Casali del Manco 11; Mascalucia e Futsal Canicattì 9; Monreale 7; Meriense 6; Mortellito 5; Soccer Montalto e Siac Messina 0.