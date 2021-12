L’SSR Baskin Messina conquista il passaggio alla fase Interzona

La squadra dello Stretto torna da Avola a testa alta ed è pronta per partire destinazione Monte Procida, dove incontrerà le realtà di Ischia (Campania) e Andria (Puglia). Il Delegato Regionale EISI Filippo Frisenda: «Non ci interessa parlare di vittoria: nel baskin vincono tutti, soprattutto quest’anno, che ripartiamo dopo due anni di stop. Contenti di essere tornati in campo e di aver condiviso una giornata con altre bellissime realtà»

MESSINA. Combo per l’SSR Baskin Messina, che lo scorso fine settimana ad Avola si è conquistato il passaggio alla fase interzona contro contro l’Asd Super Baskin Avola. Due le gare che si sono disputate sabato e che hanno visto trionfare la squadra dello Stretto, una la mattina e una il pomeriggio.

«Non ci interessa parlare di vittoria – commenta il Delegato Regionale EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) Filippo Frisenda – perché lo ricordo sempre, e non mi stancherò mai di ripeterlo, nel baskin vincono tutti, specialmente quest’anno, che finalmente, dopo due anni di stop, siamo tornati ad assistere alle partite di questo bellissimo sport».

«La società Castanea Basket si sta già organizzando per la prossima gara, che si disputerà a Monte Procida – continua Frisenda – Fervono i preparativi: si partirà sabato per pernottare lì e giocare durante la giornata di domenica tre gare: due la mattina e una il pomeriggio».

Le realtà che si andranno a sfidare provengono dalla Sicilia (SSR Baskin Messina), dalla Campania (Ischia) e dalla Puglia (Andria). Il vincitore di questo concentramento approderà alle finali Nazionali che si terranno il Lignano Sabbiadoro 18 e 19 Dicembre.

«Siamo contenti di essere giunti fin qui – aggiunge Frisenda – Non è un momento facile e siamo stati tutti chiamati a fare sacrifici. Nonostante questo, però, le famiglie hanno risposto con molta energia. Siamo veramente contenti di essere tornati in campo e di aver incontrato altre bellissime realtà: è questa la vittoria più grande».

«Adesso siamo pronti a fare visita ad altre squadre che non conosciamo a Monte Procida. Lì la federazione di Baskin nazionale invierà una delegazione per vedere le condizioni post pandemia delle realtà di Baskin che approdano a questa fase importante del torneo – dichiara ancora Frisenda – Dedichiamo il passaggio del turno al nostro Capitano, Dario Siligato, che purtroppo si è infortunato ad Avola e sarà presente all’interzona senza poter scendere in campo».

«Per quello che mi riguarda, un ringraziamento particolare lo faccio a questi meravigliosi ragazzi che hanno restituito onore ad una disciplina che proprio nel nostro bel Comune, Messina, era stata classificata “unicamente di propaganda”. Io dal canto mio continuo ad invitare tutti gli ignoranti in materia a venire a vedere una gara di baskin in modo da potergli mostrare cosa significa inclusione, valore sulla quale questa disciplina si fonda», conclude coach Filippo Frisenda.